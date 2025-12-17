Hlídač státu: Stát dál obchoduje s firmami z Agrofertu, i když je premiér Babiš ve střetu zájmů

Andrej Babiš je už týden předsedou vlády a současně je také jediným majitelem koncernu Agrofert – avizované vložení do tzv. slepých fondů zatím neproběhlo. Zatímco velké státní úřady pozastavily schvalování dotací Agrofertu, aby neporušily zákon o střetu zájmů, instituce podřízená Ministerstvu zemědělství si u firem Primagra a Navos v posledních dnech objednala naftu a hnojiva celkem za 242 380 korun. Legislativa přitom nedovoluje se firmám členů vlády o veřejné zakázky ucházet.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sídlí v Brně a je podřízen Ministerstvu zemědělství. V pondělí 15. prosince vystavil objednávku firmě Navos (ZDE), která mimo jiné dříve sponzorovala hnutí ANO. Ta má ústavu do 17. prosince dovézt naftu za 119 080 korun. Už 12. prosince si stejný úřad objednal u jiné společnosti z koncernu Agrofert – Primagra, hnojiva (ZDE) za 123 300 korun.
„V obou případech jde o tzv. zakázku malého rozsahu. Jde o zjednodušený postup, který zákon umožňuje při zakázkách na služby a dodávky do tří milionů korun bez DPH,“ vysvětluje Lenka Stryalová, ředitelka Hlídače státu, s tím, že v databázi Hlídače lze dohledat i objednávku Lesů ČR, lesního závodu Židlochovice (ZDE).
Státní podnik v ní žádá AGRI CS o „velký servis po 1200MTh“. Jde o traktor Steyr Multi 4100 za 53 575 korun. Objednávka byla vystavena 9. 12. 2025, tedy v den, kdy prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše premiérem. Počínaje tím datem přitom nesmí společnosti ovládané členem vlády – tedy Andrejem Babišem – získávat veřejné zakázky.
„Zákon o střetu zájmů v paragrafu 4b zakazuje veřejným funkcionářům a jimi ovládaným společnostem účastnit se veřejných zakázek, pokud v nich vlastní významný podíl, tedy alespoň čtvrtinu. Zadavatel je povinen takové společnosti vyloučit, což se v těchto případech ovšem nestalo. Cílem legislativy je zabránit zneužití postavení pro osobní prospěch, zejména v souvislosti s veřejnými zakázkami,“ dodává Stryalová.
Podle údajů z evidence skutečných majitelů z úterý 16. prosince byl ještě toho dne Andrej Babiš jediným majitelem koncernu Agrofert.
autor: Tisková zpráva