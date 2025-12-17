Hlídač státu: Stát dál obchoduje s firmami z Agrofertu, i když je premiér Babiš ve střetu zájmů

17.12.2025 22:03 | Tisková zpráva

Stát dál obchoduje s firmami premiéra Andreje Babiše, i když to zákon přímo zakazuje, jak zjistil investigativní projekt PastVina Hlídače státu.

Hlídač státu: Stát dál obchoduje s firmami z Agrofertu, i když je premiér Babiš ve střetu zájmů
Foto: Hlídač státu
Popisek: Hlídač státu - logo

Andrej Babiš je už týden předsedou vlády a současně je také jediným majitelem koncernu Agrofert – avizované vložení do tzv. slepých fondů zatím neproběhlo. Zatímco velké státní úřady pozastavily schvalování dotací Agrofertu, aby neporušily zákon o střetu zájmů, instituce podřízená Ministerstvu zemědělství si u firem Primagra a Navos v posledních dnech objednala naftu a hnojiva celkem za 242 380 korun. Legislativa přitom nedovoluje se firmám členů vlády o veřejné zakázky ucházet.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sídlí v Brně a je podřízen Ministerstvu zemědělství. V pondělí 15. prosince vystavil objednávku firmě Navos (ZDE), která mimo jiné dříve sponzorovala hnutí ANO. Ta má ústavu do 17. prosince dovézt naftu za 119 080 korun. Už 12. prosince si stejný úřad objednal u jiné společnosti z koncernu Agrofert – Primagra, hnojiva (ZDE) za 123 300 korun.

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

95%
3%
2%
hlasovalo: 5519 lidí

„V obou případech jde o tzv. zakázku malého rozsahu. Jde o zjednodušený postup, který zákon umožňuje při zakázkách na služby a dodávky do tří milionů korun bez DPH,“ vysvětluje Lenka Stryalová, ředitelka Hlídače státu, s tím, že v databázi Hlídače lze dohledat i objednávku Lesů ČR, lesního závodu Židlochovice (ZDE).

Státní podnik v ní žádá AGRI CS o „velký servis po 1200MTh“. Jde o traktor Steyr Multi 4100 za 53 575 korun. Objednávka byla vystavena 9. 12. 2025, tedy v den, kdy prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše premiérem. Počínaje tím datem přitom nesmí společnosti ovládané členem vlády – tedy Andrejem Babišem – získávat veřejné zakázky.

„Zákon o střetu zájmů v paragrafu 4b zakazuje veřejným funkcionářům a jimi ovládaným společnostem účastnit se veřejných zakázek, pokud v nich vlastní významný podíl, tedy alespoň čtvrtinu. Zadavatel je povinen takové společnosti vyloučit, což se v těchto případech ovšem nestalo. Cílem legislativy je zabránit zneužití postavení pro osobní prospěch, zejména v souvislosti s veřejnými zakázkami,“ dodává Stryalová.

Podle údajů z evidence skutečných majitelů z úterý 16. prosince byl ještě toho dne Andrej Babiš jediným majitelem koncernu Agrofert.

Psali jsme:

Hlídač státu: První reportáže projektu PastVina rozkrývají temné pozadí českého sportu
Hlídač státu: Přes 600 tisíc měsíčně bralo loni vedení ČNB, ZPMV a Univerzity Karlovy
Zrušte rodinu, dotuje to ministr kultury. Za vším milionová neziskovka. A peníze z rakouské spořitelny
Desetina smluv z ČT míří ke sponzorům politických stran, upozornil Hlídač státu

Zdroje:

https://www.hlidacstatu.cz/Detail/35998785?qs=osobaid%3Aandrej-babis

https://www.hlidacstatu.cz/Detail/36042473?qs=osobaid%3Aandrej-babis

https://www.hlidacstatu.cz/Detail/36050221?qs=osobaid%3Aandrej-babis

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

stát , veřejná zakázka , Agrofert , TZ , Hlídač státu

autor: Tisková zpráva

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Výjimka z migračního paktu

Zajímalo by mě, jak dlouho bude pro nás platit ta výjimka? Kdo a na základě čeho rozhodne o jejím skončení? A znamená to, že je podmíněna tím, že budeme přijímat uprchlíky z Ukrajiny?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Velmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostatyVelmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostaty V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hlídač státu: Stát dál obchoduje s firmami z Agrofertu, i když je premiér Babiš ve střetu zájmů

22:03 Hlídač státu: Stát dál obchoduje s firmami z Agrofertu, i když je premiér Babiš ve střetu zájmů

Stát dál obchoduje s firmami premiéra Andreje Babiše, i když to zákon přímo zakazuje, jak zjistil in…