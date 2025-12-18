Nedvěd (SOCDEM): Učedníci Václava Klause ve vládě nevěstí nic dobrého

18.12.2025 11:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vládě Andreje Babiše

Foto: SOCDEM
Popisek: Jiří Nedvěd

Od pondělí máme novou vládu. Přejeme Andreji Babišovi i všem ministrům, aby jejich kroky vedly ke zlepšení života českých rodin s dětmi, seniorů, zaměstnanců a studentů. A zejména všech těch, kdo potřebují pomoc nebo kteří naopak o druhé pečují.

Hodně lidí dnes cítí úlevu, že skončila doba fialovských lží a manipulací, nekompetentnosti a rozdělování obyvatel na dobré a špatné. Nová vláda to ale nebude mít vůbec lehké, a pokud selže a nepodaří se jí naplnit aspoň základní přísliby, čeká nás další rozklad důvěry v český stát a demokracii. Sociální demokracie bohužel momentálně není v kondici, aby mohla vůči nové vládě dávat nějaká razantní nebo velkohubá prohlášení. Působilo by to směšně.

V každém případě budeme sledovat konkrétní kroky vlády a plnění jejích slibů v sociální oblasti, ve školství a zdravotnictví nebo ve vztahu k seniorům.

To, že ve vládě usedli političtí učedníci Václava Klause s některými jejich bizarními nápady, totiž nevěstí nic dobrého… Jejich recepty už naše republika dobře zná a ví, kam vedou – k růstu nerovností a dalšímu podkopání funkční společnosti.

Sociální spravedlnost, solidarita a ochrana slabších pro nás zůstávají prioritou!

Mgr. Jiří Nedvěd

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

