Nedvěd (SOCDEM): Učedníci Václava Klause ve vládě nevěstí nic dobrého

Od pondělí máme novou vládu. Přejeme Andreji Babišovi i všem ministrům, aby jejich kroky vedly ke zlepšení života českých rodin s dětmi, seniorů, zaměstnanců a studentů. A zejména všech těch, kdo potřebují pomoc nebo kteří naopak o druhé pečují.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Hodně lidí dnes cítí úlevu, že skončila doba fialovských lží a manipulací, nekompetentnosti a rozdělování obyvatel na dobré a špatné. Nová vláda to ale nebude mít vůbec lehké, a pokud selže a nepodaří se jí naplnit aspoň základní přísliby, čeká nás další rozklad důvěry v český stát a demokracii. Sociální demokracie bohužel momentálně není v kondici, aby mohla vůči nové vládě dávat nějaká razantní nebo velkohubá prohlášení. Působilo by to směšně.
V každém případě budeme sledovat konkrétní kroky vlády a plnění jejích slibů v sociální oblasti, ve školství a zdravotnictví nebo ve vztahu k seniorům.
To, že ve vládě usedli političtí učedníci Václava Klause s některými jejich bizarními nápady, totiž nevěstí nic dobrého… Jejich recepty už naše republika dobře zná a ví, kam vedou – k růstu nerovností a dalšímu podkopání funkční společnosti.
Sociální spravedlnost, solidarita a ochrana slabších pro nás zůstávají prioritou!
Mgr. Jiří Nedvěd
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV