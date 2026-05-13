ČEZ: Stovky kilogramů ošacení a užitečných věcí pro domácnost

Jako vždy vše bylo jen mírně obnošené či poměrně zánovní a dokonce i zcela nové. K tomu je nutné ještě připočíst několik sad povlečení, dek a polštářů, záclony i ubrusy, dále 40 párů nejrůznějších bot od zimních přes jarní až po letní, 25 tašek či kabelek, různé hračky, pytel plyšáků a stolní hry a dětské knihy, včetně 10 dílů Klub záhad od Thomase Breziny. Mezi potřebami pro domácnost pak dominovaly sada čtyř hrnců s poklicemi plus dvě pánve k tomu; sada kuchyňských nožů, lis na citrusy, překapávač na kávu či čaj a fritovací hrnec.
Domov sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou poskytuje dočasný azyl zejména maminkám se sníženými mentálními schopnostmi, obětem domácího násilí a jejich dětem. Jedná se tedy o pobytovou sociální službu pro osamělé matky s dětmi, případně těhotné ženy (v obou případech zletilým i nezletilým), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jeho provoz je přizpůsoben práci s rizikovou skupinou obyvatel a nesupluje funkci jiných ústavů a zařízení jakými jsou záchytná stanice, psychiatrická léčebna, zdravotnická zařízení, kontaktní a poradenské centrum a další.
Hlavním cílem této sociální služby, kterou poskytuje litoměřická diecéze, je podpora klientek v samostatném způsobu života prostřednictvím poskytnutím pocitu bezpečí před agresivním partnerem či před nepřijatelnými podmínkami stabilizací psychického stavu a psychické rovnováhy. Dále jejich příprava na přechod do budoucího vlastního bydlení. To obnáší i pomoc při rozpoznávání priorit ve vedení domácnosti a hospodaření s vlastními finančními prostředky a tím i vedení k samostatnému způsobu života a péči o dítě. Sociální pracovníci se rovněž snaží zvyšovat jejich informovanost v sociálněprávní oblasti, aby si pak lépe vedly v běžném životě. Kromě vedení klientek k jejich uvědomění si vlastních práv a povinností, je důležitá i jejich motivace ke sebevzdělávání a hledání zaměstnání. Podle statistik se tak 82 % klientek úspěšně vrací i s dětmi zpět do přirozeného prostředí. Samozřejmě je nahrazují nově příchozí, takže počet maminek v „Máří“ běžně překračuje číslo dvacet, dětí od nejútlejšího věku až do plnoletosti bývá i více jak padesát.
Domácí komody, skříně a šatníky, ale také u sousedů a známých provětrávají energetici napříč celou Skupinou ČEZ již od roku 2017, kdy se „Průvan v šatníku“ uskutečnil vůbec poprvé. Stává se tak na jaře a na podzim, když většinou nahrazují starší či obnošené věci novými. V letech 2017 a 2018 byla příjemcem všech věcí obecně prospěšná děčínská společnost JURTA se sídlem v Nebočadech. V dalších letech pak vše putovalo do Oblastní charity v Ústí nad Labem a od roku 2022 do Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou.
Kromě ošacení a bot jsou součástí charitativní sbírky i různé potřebné věci pro domácnost, hračky pro děti, bižuterii, různé textilní doplňky a podobně. Jen v děčínském sídle ČEZ Distribuce se tak již podařilo nashromáždit více než 4 000 kg ošacení a dalších potřebných věcí, včetně ložního prádla, dek, polštářů, bot, kabelek, hraček, knih a věcí pro domácnost, jako jsou drobné elektrospotřebiče, porcelán, sklo či nádobí na vaření apod.
Pokud pak od všeho oddělíme textilní výrobky, tak těch bylo celkem 3 510 kg, z nichž 1 567 kg připadá právě na Domov sv. Máří Magdalény. Samozřejmě, že po roztřídění něco putuje v rámci litoměřické diecéze dál. To se hlavně týká pánských věcí. Pokud ještě nepasují, byť již odrostlejším starším klukům, jsou předány diecézi do šatníku pro potřebné.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku