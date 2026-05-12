Nadace ČEZ: Pardubický městský park Vinice získal nové stromy

Cílem projektu se stala obnova parku v místech, kde stromy musely být v minulosti odstraněny z důvodu havarijního stavu, podmáčení půdy při povodních v září 2024 nebo vlivem šíření chorob a škůdců. Součástí záměru je také postupná náhrada invazivních dřevin, zejména náletových akátů a kompenzace očekávaného odumírání oslabených stromů v dalších částech parku.
„Park Na Vinici je unikátní přírodní lokalitou s velkou ekologickou hodnotou. Nová výsadba respektuje jeho charakter, přirozené rozložení dřevin i vazbu na vodní prvky – pozůstatky slepého ramene Chrudimky. Naším cílem je ho zachovat a současně zvýšit jeho odolnost do budoucna,“ říká Vítězslav Haupt, předseda Okrašlovacího spolku U Svaté Trojice.
V rámci projektu byly vysazeny výhradně původní druhy stromů, které se v oblasti dolního toku Chrudimky přirozeně vyskytují nebo se historicky vyskytují v samotném parku. Konkrétně půjde například o duby letní, olše lepkavé, javory polní, lípy srdčité a velkolisté, jilmy drsné. V sušších horních partiích parku se objeví také vzácný jeřáb břek, dřevina typická pro teplomilné doubravy a dubohabřiny. Jilm drsný byl zvolen jako vůči tracheomykózám odolnější náhrada za druhy jilmů, které v parku masivně odumírají.
Výsadba proběhla bez souvisejícího kácení a byla realizována formou veřejné akce, do níž se zapojili členové místních spolků (např. Klub přátel Pardubicka, MAS Region Kunětické hory, Chráníme stromy, Spolek Pardubičky, Pardubice Zelená pětka, ČSOP Pardubice, Nemošice 700), rodiny s dětmi, jednotlivci i dobrovolníci oslovení prostřednictvím webu Nadace Partnerství. Následnou péči o nově vysazené stromy převezme stejně jako u předchozích projektů Městský obvod Pardubice IV.
Nové stromy přispějí ke zvýšení biodiverzity, zlepší mikroklima parku a pomohou udržet jeho oblíbenou rekreační funkci, kterou využívají nejen návštěvníci, ale i sportovci. Park tak zůstane jedním z nejcennějších a nejkrásnějších přírodních míst ve městě.
Grant Stromy
V Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 62 projektů částkou téměř 6,4 milionů korun. V loňském roce dostalo grant 5 žadatelů a částka se vyšplhala na téměř 650 tisíc korun.
V Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 43 projektů částkou téměř 4,5 milionů. V loňském roce grant dostalo 9 žádosti a částka na výsadbu dosáhla téměř 1 milionu korun.
V Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 106 projektů s částkou téměř 9,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 7 místech a celková částka se vyšplhala na téměř 841 tisíc korun.
Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.
Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně. Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.
