ČEZ: Milník - Do Eemshavenu připlula 100. loď s LNG, plyn pro Česko jich přivezlo 37

Sto obřích tankerů se zkapalněným plynem pro Evropu zatím připlulo do nizozemského plovoucího terminálu Eemshaven. Ten umí převést surovinu zpět do plynného skupenství a poslat ji do přepravní soustavy. Mimo jiné i pro ČR, pro kterou byl určen obsah 37 lodí. Celkově tak ČEZ ve spolupráci se státem zajistil 3,4 miliardy metrů krychlových plynu, což je více než polovina z 6,7 mld. m3 loňské spotřeby České republiky.

Eemshaven byl vůbec prvním terminálem na zkapalněný zemní plyn spuštěným v Evropě od začátku války na Ukrajině, první loď sem připlula v září 2022. Zařízení umí zpracovat osm miliard metrů krychlových plynu ročně, z toho až tři miliardy mohou směřovat do České republiky. Vedle ČEZ si kapacity v terminálu vyblokovaly další známé energetické společnosti, britsko-nizozemský Shell a francouzská Engie. Většina lodí s plynem určeným pro Českou republiku vyplula ze Spojených států, ani jedna nepřiplula s ruským plynem.

„Terminál v Eemshavenu funguje podle plánu a je jedním z pilířů energetické bezpečnosti České republiky. Zařízení, kam neproudí ani molekula ruského plynu, je v provozu více než dvacet měsíců a podílí se na zajišťování dostatku plynu pro Evropu a stabilizaci trhu s plynem. Získání kapacity v terminálu nám také umožnilo získat cenné zkušenosti na trhu s LNG, které jsme mohli zúročit například při úspěšných jednáních o vstupu do německého projektu Stade,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Plovoucí terminál v Eemshavenu o celkové roční kapacitě 8 miliard kubických metrů tvoří dvě plavidla, Eemshaven LNG a Energos Igloo, umožňující skladování a zpětné zplyňování. Do zařízení se na speciálně upravených tankerech dováží zkapalněný zemní plyn, který se po ohřátí v terminálu a převedení do plynného skupenství vpustí do soustavy přepravních plynovodů.