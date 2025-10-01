ČEZ: Moderní technologie snížily spotřebu domácnosti meziročně o 80 %

01.10.2025 19:28 | Tisková zpráva

Moderní energetické technologie fungují a jsou schopny za pomoci efektivního nastavení a řízení výrazně snížit spotřebu ze sítě. Potvrdil to projekt „ČEZ úsporný dům“. Spotřebu konkrétního rodinného domu na Příbramsku se díky instalaci technologií od ČEZ Prodej podařilo snížit na méně než 3 MWh z původních více než 13MWh ročně. Projektem se snaží ČEZ Prodej na konkrétních případech ukázat, jak mohou běžné české domácnosti jednoduše ušetřit.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Místo elektrokotle tepelné čerpadlo Mitsubishi, na střechu fotovoltaiku s výkonem 10 kWp a k ní systém TENGEO POWERHEAT s baterií pro ukládání energie, to si loni z letní akce ČEZ úsporný dům odnesla paní Helena z Příbramska. Právě ji v hlasování vybrala veřejnost jako vítězku soutěže, u které zdarma provede ČEZ Prodej tato opatření a bude sledovat jejich následný vliv na spotřebu.

Technologie jí ČEZ Prodej nainstaloval během loňského podzimu a výsledky předčily očekávání: spotřeba paní Heleny se díky novým technologiím meziročně snížila z původních 13,4 MWh na 2,7 MWh, tedy o 80 procent. Díky tomu klesly velmi výrazně i roční náklady na energie: z původních devadesáti na méně než patnáct tisíc korun.

„Výše úspory mě příjemně překvapila. Snížení o 80 % je mnohem vyšší, než byly moje nejoptimističtější odhady. I když jsem samozřejmě částečně upravila způsob fungování domácnosti, abych naplno využila přínosy fotovoltaiky, nebylo to rozhodně na úkor komfortu, spíše naopak. To, že moje účty za energie klesly meziročně o více než 80 procent, je skvělé a předčilo to moje očekávání,“ uvedla majitelka domu Helena.

Významně k tomu přispěla právě výroba fotovoltaické elektrárny, která během roku činila téměř 10 MWh, z čehož dvě třetiny dokázala majitelka přímo spotřebovat v domě nebo uložit do baterie. Část elektřiny také prostřednictvím tarifu Elektřina pro soláry poslala do distribuční sítě a v rámci virtuální baterie využila později. Od dubna do září letošního roku činila míra soběstačnosti domu díky fotovoltaice každý měsíc přes 90 %. Důležitým faktorem bylo i chytré řízení celého systému, které provoz technologií přizpůsobuje například předpovědi počasí.

Také výsledky provozu tepelného čerpadla, jsou velmi dobré. Sezónní topný faktor SOCP (tedy poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektřinou) dosáhl hodnoty 4,1. Z každé kilowatthodiny elektřiny tedy tepelné čerpadlo paní Heleny dodalo přes 4 kWh tepla. Systém tak plní nejvyšší standardy trhu kladené na tepelná čerpadla pro rodinné domy.

„Akci ČEZ úsporný dům jsme spustili v loňském roce, abychom na reálné, běžné domácnosti ukázali, že dobře naplánovaný, na míru zrealizovaný a chytře řízený projekt opravdu dokáže náklady na energie výrazně srazit, takže rodiny pak šetří dlouhodobě. Čísla z roční zkušenosti paní Heleny potvrzují, že investice do úsporných zařízení se vyplatí. Technologie, které zákazníkům nabízíme, jsou navíc připraveny i na nejnovější trendy v rámci nové energetiky, jako je třeba flexibilita,“ řekl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Také letošní ročník akce ČEZ úsporný dům přilákal pozornost. Vítězkou fotovoltaiky s Battery Boxem se stala paní Eliška z Opavska. Technologie už má nainstalovány a ČEZ Prodej začíná se sledováním vývoje její spotřeby. Zákazníci, kteří uvažují o instalaci úsporných technologií, si mohou u ČEZ Prodej nechat zpracovat individuální návrh pro svůj dům.

Podle posledního průzkumu společnosti IPSOS z letošního jara provedlo nějaká úsporná opatření zaměřená na snížení spotřeby energie v posledním roce 50 % lidí. Více než polovina domácností ale stále potřebuje informace o tom, jakým způsobem mohou energiemi šetřit a většina lidí očekává, že jim poradí právě jejich dodavatel. Akce ČEZ úsporný dům interaktivním způsobem pomáhá šířit osvětu i v rámci dlouhodobého projektu na popularizaci energetických úspor ČEZ Akademie. Z celé akce vznikla série populárně-naučných videí, ze kterých se lidé mohou inspirovat.

