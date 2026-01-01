Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Zwyrtek Hamplová: PF 2026 - Zkusme to jinak
01.01.2026 20:03 | Monitoring
autor: PV
Přání do nového roku, publikované na svém veřejném facebookovém profilu
Můžete udělat něco, aby Praha neměla na občana 4,5 krát víc než malá města a venkov Z NAŠICH DANÍ ? Zatímco Praha NEVÍ ROUPAMA co by postavila ( a mnohdy to jde dokonce ze státního rozpočtu ), tak na malých městech trvá roky, než je na drobnou OPRAVU třeba chodníku.
