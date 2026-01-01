Svárovská (Zelení): Petr Macinka bez otálení zařadil rychlost

01.01.2026
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Motoristům na Ministerstvu životního prostředí

Svárovská (Zelení): Petr Macinka bez otálení zařadil rychlost
Foto: Zelení
Popisek: Gabriela Svárovská

Motoristé vjeli do bran Ministerstva životního prostředí s plnou “parádou” a prozatímní ministr Petr Macinka bez otálení zařadil rychlost. Jeho výrok o tom, že klimatická krize je over, je potvrzením postoje člověka, pro kterého je celý svět omezený člověk Václav Klaus aka vrchní český klimatický dezinformátor s penězi od fosilního byznysu.

Co dál čekat od strany, která na rezortu životního prostředí slibuje “kontrarevoluci” a “prolití zelené krve”? Rušení klíčových oddělení, která pracují klimatických opatřeních, zkvalitnění ozvduší, udržitelném rozvoji a dekarbonizaci. Slovy úředníků jde o “řez motorovou pilou”.

Prosazují se zájmy sponzorů stran. Zdraví a budoucnost lidí v Česku a ekonomika nejsou pro novou garnituru nijak důležité. Obsazení klíčových pozic lidmi, kteří o životním prostředí smýšlí podobně toxicky jako Motoristé.

Mgr. Gabriela Svárovská, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
