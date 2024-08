ČEZ: Přijďte s dětmi na Dlouhé stráně a vyhrajte nejoblíbenější hru

V červenci už si odměnu vysoutěžily stovky dětí, které přišly do elektrárny na exkurzi se svými rodiči nebo táborovými týmy. Hra bude pokračovat až do konce prázdnin, a to nejen na Dlouhých stráních, ale i v dalších devíti infocentrech ČEZ po celé republice, například u jaderných elektráren Temelín a Dukovany nebo v malé vodní elektrárně Hučák v Hradci Králové.

„Letní kampaň spojená se soutěží je nedílnou součástí našich letních prohlídek elektráren už několik let,“ říká Kateřina Bartůšková, vedoucí informačních center Skupiny ČEZ. „Někteří malí energetici se našich prohlídek účastní opakovaně a jsou zvědaví, co za prokázání svých znalostí dostanou tentokrát. Letos jsme pro ně připravili karetní hru Hledej! s energetickou tematikou, u které otestují nejen svůj postřeh, ale také, jak dobře si pamatují energetické pojmy.“ Kvíz je k dispozici v papírové formě přímo v infocentru nebo online přes QR kód, který odkáže na web. Soutěže se mohou zúčastnit děti do 18 let.

Infocentra Skupiny ČEZ přibližují svět energie prostřednictvím interaktivních modelů, které vysvětlí principy výroby a distribuce energie. Ve většině infocenter je možné navštívit samotný provoz elektrárny, odborní průvodci mají připraveno mnoho zajímavostí a perliček z oblasti energetiky, k vyzkoušení je také virtuální realita a fyzikální pokusy.

Kromě Dlouhých strání má ČEZ infocentra i v dalších regionech. V Jihočeském kraji mohou zájemci navštívit Jadernou elektrárnu Temelín a infocentrum malých vodních elektráren Vydra a Čeňkova pila. Na hranici Jihočeského a Středočeského kraje je jedno ze dvou infocenter elektráren Vltavské kaskády – Orlík. Blíže Praze je ve středních Čechách i druhé infocentrum na Vltavě, a to v elektrárně ve Štěchovicích, která nabízí unikátní kombinaci tří technologií moderní energetiky. V Ústeckém kraji čeká na zvídavé děti i dospělé infocentrum v Elektrárně Ledvice, v Královehradeckém kraji lze navštívit malou vodní elektrárnu Hučák přímo v Hradci Králové. Hned dvě neopakovatelná místa k návštěvě poskytuje Kraj vysočina. Vedle Jaderné elektrárny Dukovany lze navštívit přečerpávací elektrárnu Dalešice – ta se pyšní nejvyšší sypanou hrází v Evropě, která měří 102 metrů.