ČEZ: Příprava na rozsáhlou modernizaci chladicích věží Temelína

30.10.2025 13:43 | Tisková zpráva

Důležitou modernizaci nedávno dokončili technici v Jaderné elektrárně Temelín. Ve spolupráci s dodavateli vyměnili hlavní uzávěr pro přívod vody do chladicí věže. Jde o první fázi plánovaných úprav chladicích věží. Hlavní část projektu chtějí energetici zahájit v roce 2029.

ČEZ: Příprava na rozsáhlou modernizaci chladicích věží Temelína
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Dosud měli technici na kontroly vnitřních částí chladicí věže 22 dní. Nově budou mít k dispozici výrazně delší dobu. Pomohla tomu nová speciální klapka, kterou technici nedávno instalovali na potrubí cirkulační chladící vody. „Proti původní je nová klapka oboustranně těsná. Díky tomu získáme více času na provádění kontrol, údržby a investičních akcí. Právě v následujících letech projdou chladicí věže rozsáhlou modernizací, během které vyměníme jejich vnitřní části,“ uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Modernizaci vnitřních částí chladicích věží chtějí energetici zahájit v roce 2029. V rámci jedné věže bude spočívat především ve výměně téměř 111 tisíců plastových chladících bloků, které zajišťují co nejefektivnější ochlazovaní chladicí vody. A výměna 23 tun vážícího uzávěru o průměru 3,4 metru je přípravou na tuto rozsáhlou akci. „Nové klapky nám umožní zrychlit náročnou modernizaci chladicích věží a s tím spojené zvýšení účinnosti i omezení spotřeby vody o šest let. Je to další z příkladů, kdy elektrárnu průběžně vylepšujeme, abychom ji mohli více než šedesát let bezpečně a efektivně provozovat,“ vysvětlil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Vlastní výměna trvala dvacet dní, technici k ní použili speciální jeřáb, pomocí kterého uzávěr vytáhli z pětimetrové hloubky. „Velmi precizně jsme přistupovali k napojení nové klapky na stávající potrubí. To je zajištěno pomocí přírubových spojů, kde jsme na každé straně museli utáhnout hned 76 matic,“ doplnil Miloš Mojha, projektový manažer.

Zatím je novou klapkou osazen systém na prvním bloku. Stejnou úpravu provedou energetici příští rok i na druhém výrobním bloku. V následujících letech pak i na první a čtvrté chladící věži, kde již nepůjde jen o výměnu, ale zcela novou instalaci.

Chladicí věže Jaderné elektrárny Temelín

Součástí každého ze dvou výrobních bloků Temelína jsou dvě chladicí věže o výšce zhruba 155 metrů. Slouží k ochlazování vody z třetího okruhu elektrárny, tedy okruhu odděleného od radioaktivní části technologie. Voda se ve věži rozprašuje a ochlazuje proudícím vzduchem, přičemž část se odpařuje a stoupá do atmosféry v podobě vodní páry. Vizuálně výrazné věže jsou tak v provozu zdrojem pouze vodní páry, nikoliv kouře.

