Kordová Marvanová: Novela vysoce konfliktní rozvody neřeší

Tzv. rozvodová novela má začít platit od 1. ledna. Od jejího schválení těsnou většinou v parlamentu letos v létě dostáváme obrovské množství výhrad, co všechno je v novele špatně a že neřeší vysoce konfliktní rozvody, kdy trpí děti, a zavádí byznys s dluhy na výživném. Varují před tím odborníci, advokáti, psychologové, soudci, neziskové organizace. V Senátu jsme před tím také varovali.
Maják pro Tebe a Seznam Zprávy zveřejňují alarmující případy, v nichž dochází k nezákonnému nebo neetickému postupu institucí. Jako například u kauzy sedmiletého Tomáška, který řeší soud v Ústí nad Labem. Zveřejňovány jsou případy, kdy opatrovnické soudy a OSPOD často neřeší ani domácí násilí a obvinění či odsouzení rodiče za týrání či sexuální násilí.
V Parlamentu jsme chtěli prosadit odložení účinnosti rozvodové novely, ale teď je jasné, že to kvůli jednání sněmovny nelze stihnout. Dohodli jsme se proto s některými poslanci a senátory, že je nutné ve spolupráci s odborníky urychleně připravit novelu tohoto zákona. Zájem dětí na klidném a bezpečném dětství musí být na prvním místě.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV