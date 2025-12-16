Rajchl poprvé jako součást vlády a zcela bez brzd

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Za Fialovou vládou se zavřely dveře a poslanec Jindřich Rajchl se s ní loučí závěrečným hodnocením pro ParlamentníListy.cz a vrací se k finální tiskové konferenci dnes už bývalého předsedy vlády Fialy, který svůj kabinet vychválil jako nejlepší v historii, nejúspěšnější a odmítl jakoukoli sebekritiku.
„Jsme v situaci, kdy Petr Fiala něco říká a musím zkoumat, jestli to náhodou není deepfake. Něco tak strašně hloupého, naivního a odtrženého od reality tu snad nezaznělo za čtyři roky. Podívejte se, kam to ta vláda dotáhla. Pokud jde o životní úroveň občanů, jsme na dně evropské ekonomiky. Bývalá vláda se velmi často chlubila růstem HDP, ale ten růst se netransformuje do zlepšení kvality života našich občanů. To by mělo být nejdůležitější,“ konstatuje Rajchl.
Podle jeho slov nelze spoléhat jen na formální čísla. „Nezajímá mě, jestli někde na papíře je plus jedno nebo dvě procenta růst HDP, mě zajímá, jak se lidem žije. Mimochodem, růst je živen válečnou ekonomikou. Vzali jsme obrovské peníze, nalili je do zbrojních korporací a ty vyvezly munici na Ukrajinu. V makročísle se to projeví, ale naši lidé jsou na tom úplně stejně nebo ještě hůř než před tím. Lidé chodí každý den do obchodů a vidí, jak jim zdražily potraviny, a všichni vidí, že růst platů a penzí nestíhá tempo růstu cen. Nemluvě o tom, že inflace v oblasti potravinového koše byla vyšší než celorepubliková inflace. Pan Fiala si buďto musel dát nějakou hodně kvalitní drogu od Pirátů, nebo už žije na jiné planetě. Není přece normální, aby tohle po těch čtyřech letech říkal,“ nechápe poslanec.
Podobné je to podle jeho slov i s 80stránkovou brožurou údajných úspěchů bývalé vlády, kterou nechal Petr Fiala v pracovně na stole pro Andreje Babiše s osobní poznámkou, aby byla Česká republika „nadále prosperující a bezpečnou“ zemí.
„Když jsem viděl tu zprávu, vzpomněl jsem si na strašně starou scénku, kterou měl Marek Dobrodinský se Zdeňkem Izerem, kdy dělali takové zprávy. Marek Dobrodinský tam říkal: Česká vláda projednala zprávu Evropské komise o stavu naší ekonomiky, považuje ji za objektivní a vyváženou. Pouze doplnila, že „zu grunt“ jsou dvě slova a „v prdeli“ se píše měkké i. Ke zprávě Petra Fialy se tohle dá dokonale připsat a okamžitě se mi tahle scénka vybavila. Podívejte, z celé Evropy máme nejhorší pozici, jsme poslední v růstu reálných mezd, v růstu reálných důchodů, měli jsme nejvyšší inflaci široko daleko, máme nejvyšší ceny elektřiny, nejvyšší ceny plynu při přepočtu na paritu kupní síly ze všech zemí OECD. Do toho jsme krok před obrovskou energetickou krizí, protože se nám zavírají uhelné elektrárny, což bude mít zásadní vliv na cenu elektřiny v České republice, protože budeme muset elektřinu dovážet, a tím bude dražší,“ shrnuje doktor Rajchl.
„Petr Fiala předává zemi ve stavu naprostého rozkladu. A to nemluvím o státním rozpočtu, který je reálně minus 380 miliard. Je tam obrovský strukturální deficit, který nelze řešit okamžitě, neboť většina výdajů je mandatorních a ty nemůžete žádným způsobem seškrtat. Mohl bych pokračovat. Je to bída s nouzí. Čtyři roky vládnutí Petra Fialy byly nejhorším obdobím ani ne v polistopadovém období, ale od roku 1945,“ má jasno.
„V neděli máme výročí střelby na filozofické fakultě a pevně doufám, že se k tomu ještě vrátíme, protože je evidentní, že to nebylo došetřeno. Mohl bych pokračovat. Čtyři roky byly jen a jen těžký marasmus. Doufám, že nová vláda se s těžkým úkolem popere se ctí a velkou odvahou, protože přebírá zemi v neutěšeném stavu. Velmi zásadně podporuji vznik této koalice a budu jejím loajálním členem, pokud to nebudou věci, které by byly jakýmkoli způsobem v rozporu s mým vědomím a svědomím,“ dává Jindřich Rajchl najevo hranici své podpory nové vládě, kterou by nebyl ochoten překročit.
V některých oblastech by podle vlastních slov byl ještě odvážnější než nová vláda deklaruje. „Chceme-li dát dokupy rozpočet, po vzoru Vlastimila Tlustého bych udělal tzv. decimaci, tedy o deset procent seříznout rozpočty všech ministerstev kromě resortu práce a sociálních věcí, kde jde o důchody. Drtivá většina ministerstev by deset procent uspořila. V případě obrany bych jedním tahem pera škrtl 30 procent. Tam jen utrácíme, abychom si odškrtli kolonku, že jsme splnili dvě procenta HDP, a reálně nakupujeme věci, které jsou pro armádu zcela zbytečné,“ pokračuje Jindřich Rajchl.
Ve věcech armádních nákupů jako nový člen a místopředseda výboru pro obranu spolupracuje s poslancem ANO a místopředsedou stejného výboru Pavlem Růžičkou. „Budeme chtít, aby se do financí a bezuzdného utrácení na Ministerstvu obrany vrátil řád. Ministerstvo se coby politické civilní vedení armády musí zaměřit znovu zpátky na modernizaci a posilování české armády. Doteď bylo to nebylo Ministerstvo obrany České republiky, ale Ukrajiny. Všechno jsme posílali na Ukrajinu a falešně se paní Černochová pyšnila tím, že ještě víc, než jsme Ukrajině poslali, jsme dostali. Jde pouze o účetní triky. Například nadhodnotila ceny helikoptér, které jsme nakoupili v roce 2021. Hraje si s čísly a reálně ani helikoptéry, ale ani tanky ještě nemáme. Jen o tom mluvila, máme je pouze na papíře,“ sděluje poslanec za SPD a předseda strany PRO.
„Největší problém bude servis a náhradní díly, na což chci velmi zásadně upozornit. Paní Černochová u drtivé většiny nákupů uzavřela smlouvy bez servisu a náhradních dílů. To je ale podstatná část kontraktu. Budeme mít obrovské náklady se servisováním těchto položek. Jako byste si domů koupili ferrari a nepočítali se statisícovým servisem a najednou zjistili, že na to už nemáte. Přesně tenhle problém budeme mít na Ministerstvu obrany. To je to nejhorší dědictví, které nám zde paní Černochová nechá, protože smlouvy uzavírala tímto způsobem. Nákup F-35 se ve Spojených státech slavil. Mám zprávy přímo z USA. Horší a nevýhodnější smlouvu pro nakupujícího tam ještě nezažili. Poláci vyjednávali měsíce a hádali se o každý jeden řádek smlouvy, zatímco paní Černochová jen řekla podepsat okamžitě, hlavně ať to máme, takže je to nesmyslně předražené,“ je přesvědčen.
Před novou vládní koalicínení jednoduchá práce, jak dále potvrzuje. „Zejména od Andreje Babiše to bude vyžadovat velkou odvahu, aby se s tímto úkolem popral, protože potřebné kroky budou nepopulární, budou velmi tvrdě kritizovány ze strany mainstreamových médií, Česká televize, Seznam a další do nás budou řezat hlava nehlava. Hlavní heslo příštích měsíců zní: neustoupit. Lidé nás zvolili a počítají s tím, že budeme jednat velmi odvážně a razantně. Drtivá většina našich voličů už nechce, abychom dali byť korunu na Ukrajinu. Nechtějí, abychom v Bruselu schvalovali půjčku Ukrajině, a ještě za to ručili nebo to šlo ze zmrazeného ruského majetku, což je regulérní krádež. Doufám, že z toho Andrej Babiš neustoupí, půjde do toho zostra a skočí do toho rovnýma nohama, protože tohle od nás lidé očekávají. Nechtějí polovičaté kroky,“ zdůrazňuje Rajchl.
Podrobněji popsal, o čem bude jednat v druhé půli týdne Evropská rada, kam už za Česko pojede nový premiér Andrej Babiš. „EU přišla s návrhem, že by členské země na půjčku Ukrajině ručily, což jinými slovy znamená, že to zaplatíme, protože Ukrajina žádné reparace nedostane, protože reparace platí ten, kdo prohraje, a Rusko určitě neprohraje. Ručení za půjčku narazilo na odpor několika členských států včetně Andreje Babiše a přišlo se zase s novým návrhem, že by se Belgii dala záruka, kdyby byla Belgie nucena platit za použití zmrazeného ruského majetku, složily by se na to členské státy. To je ale totéž a v konečném důsledku by to zaplatili občané. Na Českou republiku by připadalo 90 miliard korun. EU bude tlačit na členské státy a já bych byl velmi neústupný. Kývneme-li na jakoukoli z nabízených variant, český daňový poplatník zaplatí 90 miliard korun. Odmítám to, protože zcela na rovinu z těch celkových 140 miliard eur Zelenskyj 100 miliard ukradne, deset dvacet procent vrátí do bruselské centrály, protože paní von der Leyenová už takhle funguje od dob, kdy byla ministryní vnitra v Německu a v době nákupu vakcín také a toto je pro ni byznys snů, kdy pošle 140 miliard na Ukrajinu a vrátí se jí neuvěřitelné peníze. Tuhle korupci odmítám podporovat a platit z našich daní. Pevně proto doufám, že Andrej Babiš neustoupí a jasně řekne, že Ukrajině už nebudeme ručit ani za korunu půjčky,“ uvádí natvrdo Rajchl.
Co by mohlo následovat, kdyby zamýšlený plán EU na další financování Ukrajiny a prodej zmrazených ruských majetků vyšel?
Proč USA tolik prosazují mírové řešení? Jak to souvisí s Čínou?
Z jakého důvodu nechce mír EU? A o co hraje prezident Zelenskyj?
Jaké má Donald Trump důkazy o Zelenského korupci? A používá je při vyjednávání?
Co se bude s Ukrajinou dále dít? „Američané Zelenského zašlápnou. Valerij Zalužnyj je v Kyjevě, takže Zelenského nástupce už přijel. Zelenský hraje o svůj život,“ říká ve videorozhovoru Jindřich Rajchl.
Povede se Donaldu Trumpovi změnit Evropu, která se i slovy jeho bezpečnostní strategie řítí k civilizačnímu sebezničení?
Odejde ČR z Evropské unie koordinovaně s dalšími státy, například z širšího středoevropského regionu?
Odpovědi i na tyto otázky v celém rozhovoru s Jindřichem Rajchlem ZDE.
JUDr. Jindřich Rajchl
autor: Radim Panenka