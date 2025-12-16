Finanční správa: Paušální daň 2026 - novinky, termíny a doporučení pro OSVČ

16.12.2025 19:15 | Tisková zpráva

Finanční správa ČR informuje osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) o změnách v paušálním režimu pro rok 2026.

Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

Paušální režim představuje pro OSVČ výrazné zjednodušení daňové administrativy. Namísto každoročního podávání daňových přiznání a přehledů o pojistném odvádějí podnikatelé jednu měsíční paušální částku, která v sobě zahrnuje daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění.

„Tento systém přináší větší přehlednost a předvídatelnost plateb, usnadňuje finanční plánování a v některých případech může znamenat i úsporu na daních. Snížení byrokratické zátěže ponechává OSVČ maximum prostoru pro samotné podnikání a zároveň zefektivňuje správu plateb jak pro finanční úřady, tak pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení“ sděluje generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Pokud se OSVČ rozhodne od roku 2026 vstoupit do paušálního režimu, musí podat oznámení o vstupu do paušálního režimu (ZDE) nejpozději do pondělí 12. ledna 2026.

Pokud má OSVČ povinně ze zákona zřízenou datovou schránku, musí oznámení podat elektronicky (pošle tedy vyplněný formulář datovou schránkou). Některé OSVČ povinnou datovou schránku zřízenu nemají, ty pak mohou oznámení poslat na příslušný finanční úřad i poštou nebo jej odevzdat osobně na podatelně finančního úřadu.

OSVČ, které už v paušálním režimu jsou, mohou do pondělí 12. ledna 2026 učinit následující změny:

  • Vystoupit dobrovolně z paušálního režimu.
  • Změnit pásmo paušálního režimu.
  • Oznámit jinou výši paušální daně za rok 2025, pokud skutečná výše příjmů odpovídala jinému než zvolenému pásmu a jsou splněny podmínky pro vyměření paušální daně.

Připomínáme podmínky pro vstup do paušálního režimu

OSVČ může vstoupit do paušálního režimu, pokud splňuje tyto podmínky:

  • Není plátcem DPH.
  • Má roční příjmy do 2 milionů Kč.
  • Nevykonává činnost, ze které má příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů zdaňovaných srážkou).
  • Není v insolvenčním řízení.
  • Není společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.
  • V bezprostředně předcházejícím roce neměla příjmy vyšší, než je rozhodný příjem pro zvolené pásmo paušálního režimu.
  • V případě zahájení podnikatelské činnosti v průběhu roku neměla OSVČ před tímto datem příjmy ze závislé činnosti (nezdaňované srážkou) nebo zdanitelné příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní příjmy, které nejsou zdaňované srážkou, v úhrnu vyšší než 50 000 Kč.

Změna paušálních záloh od roku 2026

Od 1. ledna 2026 se mění výše paušálních záloh v prvním pásmu. Paušální zálohy ve druhém a třetím pásmu zůstávají stejné. Pokud máte zadaný trvalý bankovní příkaz na placení paušálních záloh v prvním pásmu, nezapomeňte jej upravit nejpozději do úterý 20. ledna 2026.

Nové zálohy pro jednotlivá pásma:

tab

  • Zálohy se platí do 20. dne každého měsíce.
  • Při zahájení podnikatelské činnosti doprovázené vstupem OSVČ do paušálního režimu je první záloha splatná do 20. dne následujícího měsíce, a to společně s platbou zálohy za tento následující měsíc.
  • Zálohy lze předplatit na několik měsíců nebo na celý rok dopředu.

Další praktické informace pro OSVČ:

  • Do paušálního režimu vstoupíte na základě oznámení, které jste ve lhůtě podali finančnímu úřadu, správce daně k tomu nevydává žádné rozhodnutí.
  • Pokud byste jako OSVČ nesplňovali zákonné podmínky pro vstup do paušálního režimu, správce daně vás o této skutečnosti vyrozumí.
  • Automatické pokračování v paušálním režimu: Pokud jste jako OSVČ byli v paušálním režimu do 31. prosince 2025, pokračujete v dosavadním pásmu paušálního režimu automaticky v roce 2026. Jestliže chcete provést změnu, musíte ji včas, tedy do 12. ledna 2026 finančnímu úřadu oznámit – můžete podat:
    - oznámení o změně pásma, nebo
    - oznámení o jiné výši paušální daně za rok 2025 na daň vyšší, čímž u vás dojde ke změně pásma, nebo
    - oznámení o vystoupení z paušálního režimu.

V paušálním režimu nebudete pokračovat, pokud by nastaly skutečnosti, při jejichž naplnění přestává být OSVČ podle zákona poplatníkem v paušálním režimu.

Důležité odkazy:
Podrobné informace k paušálnímu režimu jsou k dispozici na webu finanční správy ZDE a v informačním letáku ZDE.
Nejjednodušší způsob, jak provést jakoukoli změnu, je elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo na portálu MOJE daně ZDE.
Všechny formuláře, například oznámení o změně pásma a o jiné výši paušální daně či oznámení o dobrovolném ukončení paušálního režimu, jsou dostupné na webu finanční správy ZDE.

Zdroje:

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home

https://financnisprava.gov.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan

https://financnisprava.gov.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/oznameni-o-vstupu-do-pausalniho-rezimu

https://financnisprava.gov.cz/cs/dane/danove-tiskopisy

autor: Tisková zpráva

