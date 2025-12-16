Marková (BPP): Skupina D mluví, fňuká, obhajuje

V úvodu asi stojí za to si říct, kdo že na ní za spolek mluvil. 1. Milan Mikulecký. Zakladatel spolku a bezpečnostní expert. Tím se "stal" za Stropnického ministrování, kde působil jako poradce. Je trochu paradoxní, že jinak pečlivé Ministerstvo obrany, resp. NBÚ, nezmáčklo okamžitě červený čudlík a nezabránilo Mikuleckému vstup do interních kruhů ministerstva. To se podařilo až novému vedení ministerstva.
Na základě neudělení bezpečnostní prověrky měl být Mikulecký potichu odejit. Důvodem se mohlo stát, že v letech 1999 až 2000 působil jako jednatel karlovarské kosmetické společnosti Synchroline CZECH, kterou dodnes vlastní občané Ruské federace a Běloruska. Tuto etapu se ale v jeho účelově sestaveném veřejném životopise nedočtete. Ehm.
"Od roku 2007 do roku 2013 pracoval jako výkonný ředitel pro východní Evropu u britské investiční společnosti Sky Invest Technology. Z této pozice mimo jiného řídil revitalizaci a rozvoj letiště Praha Letňany,“ stojí na stránkách. Tato společnost měla v roce 2013 podle veřejných zdrojů na účtu aktiva ve výši necelých 7 tisíc liber a zcela neprůhlednou majetkovou strukturu. Ehm po druhé.
Mikulecký též administroval transakci, která vyvedla pozemky Letiště Letňany od původního majitele do akciové společnosti SIT PRAGUE, a.s., v jejímž představenstvu toho času působil, a tato pak obratem prodala klíčové pozemky letiště Letňany zakrytě skupině PPF. Ehm potřetí. (Zdroj: Security magazín)
Tak tento muž prohlásil, že vše bylo samozřejmě v souladu se zákony této země, vše podléhá auditu (spolku) nikoliv dodavatelských společností, prověřování komentovat nebude a jeho svědomí je čisté. Tak samozřejmě. Jak jinak.
2. Herec Ondřej Vetchý. Zde musím zcela subjektivně konstatovat, že ten člověk byl buď totálně rozhozený (neustále opakoval, jak na to v noci myslel, jednu chvíli jsem měla dojem, že se rozbrečí), nebo to dokonale hrál. Za tento výkon by se nemusela stydět ani Aňa Geislerová při své největší útrpné a fňukací scéně.
Ondra chtěl jen ochránil Českou republiku pomocí Ukrajině a očekával, že ho za to náš stát ocení. Ne že mu v tom bude házet klacky pod nohy. Ondra je, představte si tu hrůzu, dokonce vystaven atmosféře nálepkování a zavádějících neúplných informací, která mu komplikuje život a činnost.
Napadá mě jen něco o vlastní medicíně. Kdo není s Ondrou, je totiž proti němu. Pije jen z poháru, který sám rozlévá vrchovatě. Ondrovi se též nelíbí neustálé otázky proč to děláte, co za to máte, kdo vás platí. To je hodně úsměvné a vůbec taková nařčení neznáme.
V závěru se Ondra odvolával na slova Danuše Nerudové, kterou přejmenoval na Danu. Asi si vzpomněl na tu houfnici nebo raketu, která nebude. Tím dovršil můj dojem, že opravdu není zcela v pořádku. A úplně nakonec z něj vypadlo, že demokracie je jen platforma pro lidi, kteří dohlédnou dál. Lidi, jako je on. Pro ty ostatní má asi nějakou jinou platformu. Jak demokratické. Úplně bez nálepek, že.
3. Martin Kroupa. Ředitel Post Bellum Ukrajina. Člen klanu Kroupů, kteří společensky a profesně pomocí udavačské školní nahrávky zlikvidovali učitelku Bednářovou. Kroupa si myslí, že neziskový sektor je oporou každé demokratické společnosti, kde se měří všem stejně. Tak určitě. To by se mu líbilo. Výsledky vidíme na paní Bednářové.
Perličky na konec: Spolek Skupina D měl doposud dvě tiskovky. Jednu na Úřadu vlády a druhu na Hradě. No, kdo to má. Nyní majoritní množství dronů pro válčící Ukrajinu prý kupuje z peněz dárců na Ukrajině, aby je mohl posléze Ukrajině darovat jako vojenskou pomoc Ukrajině. Dokonalé.
Shrnutí na závěr: Chudák Ondra.
