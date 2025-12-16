Nerudová jako vyjednávač k zeleným povolenkám: „Jako kdyby psovi dali hlídat buřty“

Nová vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) na svém prvním řádném zasedání jednoznačně odmítla zavedení systému emisních povolenek ETS 2, který se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Podle premiéra Babiše by tento mechanismus znamenal nepřijatelné zdražení vytápění a pohonných hmot pro české domácnosti a firmy, a kabinet proto požádá europoslance o hledání spojenců pro úplné odstoupení od systému na úrovni EU.
„Jednoznačně jsme to odmítli transponovat do našeho právního řádu,“ prohlásil Babiš po jednání vlády. Kabinet současně odmítl i unijní migrační pakt a připravuje vlastní řešení v oblasti migrace a azylu.
Systém ETS 2, jehož zavedení bylo nedávno odloženo na rok 2028, je součástí evropského Green Dealu a má přispět ke snížení emisí skleníkových plynů. Kritici včetně Babišovy vlády ho označují za „novou zelenou daň“, která by podle analýz mohla české občany v příštích letech zatížit výdaji ve stovkách miliard korun.
Vláda plánuje téma prosadit na únorovém summitu Evropské rady, kde se má diskutovat o konkurenceschopnosti Unie.
Nerudová chystá cenové brzdy
Evropský parlament přitom v pondělí pověřil českou europoslankyni Danuši Nerudovou (STAN/EPP) rolí hlavní zpravodajky pro vyjednávání revize systému emisních povolenek ETS 2. Jako členka nejsilnější frakce Evropské lidové strany má připravovat pozici Parlamentu k návrhu Evropské komise na posílení cenových brzd a stabilizačního mechanismu, aby se zabránilo prudkému zdražení energií pro domácnosti.
„Jako hlavní vyjednavačka jsem získala vedení klíčové revize emisních povolenek ETS 2. Musíme povolenky upravit. Odmítám zůstat jen u slov a chci dopracovat návrh Evropské komise. Mým cílem je vyjednat napříč Evropou pozici, která skutečně pomůže nejen českým občanům a jejich peněženkám. Jsem připravena jednat nejen s nastupující českou vládou o potřebných změnách. Jako parlamentní zpravodajka budu mít vliv konečnou podobu ovlivnit. V Bruselu nevyhrajete křikem, ale debatou a vyjednáváním. Čeká mě hodně práce,“ uvedla na síti X Nerudová.
K jejímu pověření, aby vedla vyjednávání o „cenových brzdách“ povolenek ETS 2, se vyjádřil místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO). „Tvrdí, že odmítá zůstat u slov a že bude chrabře bojovat za zájmy českých občanů a jejich peněženek. Považuji za vhodné připomenout jednu relevantní souvislost. Ještě v červenci letošního roku D. Nerudová označovala například klimatický cíl EU týkající se snížení emisí o 90 % do roku 2040 v rozhovoru pro Deník za ‚nepřijatelný‘. I tehdy se v médiích a na sociálních sítích sebevědomě oháněla klišovitými frázemi o tvrdých vyjednáváních, peněženkách a revizi systému. V listopadu však Nerudová v EP hlasovala pro návrh, který stanovuje závazný klimatický cíl pro rok 2040 v podobě snížení emisí skleníkových plynů o – ano, přesně tak – 90 (85 + 5) %. Dle D. Nerudové tento výsledek představuje ‚kompromis‘,“ podivuje se Nacher na sociálních sítích.
Dále uvádí, že u pouhých slov Danuše Nerudové tedy tehdy skutečně zůstalo. Řeči o „tvrdém a dlouhém“ vyjednávání vzaly za své stejně rychle, jako se „nepřijatelný návrh“ v očích D. Nerudové proměnil ve výborný kompromis. „Po této zkušenosti mám strach, aby D. Nerudová v EP nevyjednala další podobně úžasný ‚kompromis‘ například v podobě rozšíření systému o zbrusu nový ETS 3…,“ uzavřel v lehce ironickém duchu.
Předseda Svobodných Libor Vondráček poznamenal, že pověřit Danuši Nerudovou prací na změně ETS 2 je zhruba stejné, jako pověřit psa hlídáním buřtů, aby je někdo nesežral.
Jiní si povšimli, že Danuše Nerudová ještě nedávno hovořila o tom, že odmítnutí povolenek pro nás bude znamenat ztrátu dotací a pokutu.
A mezi lidem obecným rezonovala i hláška z Troškových komedií, že „hodina velkého trestu udeřila".
Europoslankyně hnutí STAN v létě na konferenci GLOBSEC hovořila o tom, že Green Deal je autentickým přáním Evropanů, kteří cítí odpovědnost za planetu. „Vysokoškolsky vzdělaní lidé zde věří tomu, že klimatická změna probíhá. Ale ti ostatní tomu nevěří, zato věří tomu, že věci zdražují kvůli Green Dealu,“ uvedla tehdy na jednom z panelů.
A na stejné konferenci si pochvalovala, jak se podařilo ustát tlak odpůrců Green Dealu při pokusu prolomit zákaz spalovacích motorů. „Viděli jsme to nedávno u automobilismu. Tlak na zrušení těch opatření k omezení spalovacích motorů byl velký, původně to vypadalo, že to neustojí. Ale jednali jsme, asi čtyři měsíce, ale nakonec se to po těch těžkých jednáním podařilo uhájit. A podařilo se uhájit jako hranici rok 2035,“ vykládala. To bylo v červnu, dnes už je situace jiná, postoj europoslankyně STAN však byl poměrně zřejmý.
Proto mnozí pochybují, jakým způsobem bude europoslankyně Nerudová usilovat o revizi v případě povolenek.
Nestačí v Bruselu vše odkývat, míní Fiala
K úternímu rozhodnutí vlády se vyjádřil šéf ODS a expremiér Petr Fiala. „Před šesti lety odsouhlasil na Evropské radě Andrej Babiš Green Deal. A to bez vyjednání jakékoliv výjimky pro Česko, kterou si zvládlo vyjednat třeba Polsko. Hned po převzetí vlády jsme začali řešit problémy, které Andrej Babiš odkýváním Green Dealu vytvořil,“ napsal opoziční politik na síti X.
Dále se chválí: „Podařilo se nám prosadit jádro jako čistý zdroj. Povedlo se nám zmírnit emisní normu Euro 7 tak, aby nezlikvidovala malá auta se spalovacím motorem, a zmírnili jsme systém pokut za nadlimitní CO2 pro automobilky. Vytvořili jsme většinu států, které podpořily úpravu emisních povolenek ETS 2. Všechny tyto kroky jsme dokázali díky intenzivním jednáním a kvalitní diplomacii. Nestačí v Bruselu vše odkývat, pak na to doma nadávat a dál už s tím nic nedělat. Přál bych si, aby si z toho Andrej Babiš vzal ponaučení a tentokrát aspoň trochu hájil zájmy naší země.“
autor: Naďa Borská