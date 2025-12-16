Když válka bude pokračovat, tuší Šándor velké potíže pro Evropu

Bezpečnostní expert a generál ve výslužbě Andor Šándor vystoupil v podcastu Za hranicí. Zaměřil se na hodnocení končícího roku s důrazem na geopolitické konflikty a jejich dopady. Hovořil o neúspěšných mírových snahách a vojenské převaze Ruska, zmínil potenciální dopady druhé vlády Donalda Trumpa na Evropu a mezinárodní vztahy. Trumpa vidí jako „nejsilnějšího muže planety“ a Rusko jako jeho strategického partnera proti Číně.
Probral otázku militarizace Evropy v rámci NATO a mluvil o komplikované situaci na Blízkém východě, včetně konfliktu mezi Izraelem a Íránem, a neřešitelnosti situace v Gaze. Celkově Šándor nabízí realistický, často pesimistický pohled na budoucnost a kritizuje korupci na Ukrajině a „pragmatické pokrytectví“ Evropy v reakci na krize.
V podcastu Za hranicí se expert zaměřil na hlavní důsledky konfliktu na Ukrajině v kontextu globální mocenské dynamiky. Jeho předpokládaný vývoj není podle Šándora v současné době příliš optimistický. „V důsledku konfliktu prohrává nejen Ukrajina, ale i Evropa a Severoatlantická aliance (NATO). Evropa je oslabována, zejména pod tlakem Donalda Trumpa, aby do roku 2027 převzala více závazků za obranu svého území a převzala řadu amerických kapacit, což v současnosti není schopna splnit,“ soudí Šándor.
Spojené státy pod Trumpovým vedením se evidentně necítí nadále v roli usměrňovatele evropských členů aliance. „Trump nevnímá Rusko jako bezpečnostní hrozbu, na rozdíl od Evropy, ale jako strategického partnera v novém světovém uspořádání. Cílem USA se stává indo-pacifický region, kde je hlavní výzvou Čína. Trump se chce vyhnout tomu, aby Rusko tlačil příliš do náruče Číny, což by zkomplikovalo jeho strategii vůči Číně, a proto chce vztahy s Ruskem urovnat,“ domnívá se bezpečnostní expert.
Je cílem Rusů zničení Ukrajiny?
Odliv dohledu Spojených států nad Evropou, který dříve tlumil rozdílné evropské zájmy, by mohl vést k tomu, že tyto rozdíly půjdou na úkor jednoty. Evropa je spíše obětí toho, co předvádí Čína, a není spojencem Ameriky v tlaku proti Číně.
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Anketa
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
„Rusové jsou ve svých požadavcích konzistentní a nechtějí slevit, protože mají vojensky navrch a postupují, byť ne grandiózním tempem. Vítězství Rusů by znamenalo přepsání hranic po druhé světové válce silou,“ obává se Šándor.
V případě vítězství Ruska budou vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou, potažmo Evropou velmi nepřátelské a budou ovlivňovat situaci v Evropě po další roky. „Pokud se nestane něco zázračného, nebo pokud Trump nevyřeší konflikt do Vánoc, bude se dál bojovat. Úspěšné útoky Ukrajinců na ruském území, na ropné plošiny a rafinérie, nevytvářejí předpoklady pro to, aby se agrese nezvrhla ve vítězství Rusů,“ uvedl Šándor.
Pokud Rusko obrátí pozornost na Oděsu a získá ji, stane se z Ukrajiny suchomořský stát se všemi negativními dopady. „Cílem Ruska nemusí být obsazení celé Ukrajiny, ale její zničení tak, aby fungovala jen v bazálních funkcích, případně ani to ne, a aby se stala přítěží pro kohokoliv, kdo by ji chtěl dát do pořádku,“ řekl expert.
Exodus Ukrajinců do Evropy
Další pokračování konfliktu představuje nové ztráty pro Ukrajinu a velký exodus obyvatel. „To bude obrovský ekonomický, demografický a sociální problém pro Evropu včetně potřeby zajištění péče pro lidi s posttraumatickými poruchami,“ varuje Šándor.
Trump nechce být vinen za porážku Ukrajiny a přenáší odpovědnost na Evropu. „V rámci NATO nepanuje shoda ohledně členství Ukrajiny. Vstup Ukrajiny do EU je velmi problematický kvůli jejímu žalostnému stavu, potřebě přesměrování finančních fondů a zejména kvůli masivní korupci, která podrývá požadavky samotné EU,“ uvedl expert.
Vojenská situace na frontě ukazuje, že Američané situaci vnímají realisticky, což se odráží v jejich 28bodovém mírovém plánu. Jelikož Ukrajinci nejsou schopni Rusy zastavit, a to i kdyby měli peníze, které se Evropa snaží sehnat, stále chybějí vojáci, kteří by konflikt vybojovali. Nechat Ukrajince bojovat, dokud nevykrvácí, je možnost, kterou Šándor označil za pragmatické pokrytectví. Celkově se podle něj hraje mnohem širší partie o rozložení světa, v jehož čele vidí Donald Trump Spojené státy, následované Čínou a Ruskem.
„Evropa, která marně hledá cesty, jak Ukrajince donutit bojovat dál s vírou ve zvrácení situace, není schopna nahradit pomoc USA. Evropská diplomacie je v rusko-ukrajinském konfliktu neúčinná a slabá. Je potřeba přestat mluvit o tom, že Ukrajina rozhodne o mírovém plánu, nebo o ‚spravedlivém míru‘. Výsledek konfliktu a jeho přetavení do dohody budou vždy diktovat vítězové,“ zdůraznil expert.
Ukrajinci mají úspěchy, ale nedokážou zvrátit válku ve svůj prospěch
Trump, jako těžký pragmatik, by podle Šándora neměl problém tlačit na to, aby Ukrajina dala Rusům celý Donbas. Evropa se snaží zabránit tomu, aby byla označena za viníka kolapsu na Ukrajině.
„Celkově, i když Ukrajinci dosahují úspěchů v podobě útoků na ruskou energetickou síť a rafinérie, tyto akce nevytvářejí předpoklady pro zvrácení agrese ve prospěch Ukrajiny. Pokud nenastane zázrak, bude se dál bojovat. USA se evidentně necítí na to, aby dále hrály roli usměrňovatele evropských členů NATO,“ řekl Šándor.
Situaci, kdy mocnosti upřesňují své zájmy a nechtějí jít samy do války, lze přirovnat k období před druhou světovou válkou, kdy velké mocnosti upřednostňovaly své zájmy před podporou menších států. Dokud se velcí hráči, zejména USA a Rusko, nedohodnou, konflikt bude pokračovat.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská