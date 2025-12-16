Policie ČR: Po úspěšném pátrání po dítěti padlo obvinění

Krajští kriminalisté obvinili pětadvacetiletého muže pro podezření ze spáchání trestného činu vražda ve stadiu pokusu a zbavení osobní svobody. V dopoledních hodinách byl na krajské státní zastupitelství doručen podnět k podání návrhu na vzetí do vazby.
Toto jsou zároveň v podstatě poslední informace, které budeme v nejbližší době k případu zveřejňovat, a to nejen s ohledem na věk oběti, ale také s ohledem na respektování soukromí chlapce a jeho nejbližších.
Důrazně také vyzýváme, aby lidé ani média v této chvíli již nešířili osobní a citlivé údaje chlapce včetně jeho fotografií. V současné době k tomu už opravdu nikdo nemá žádný opodstatněný zákonný důvod.
Ještě jednou upřímně děkujeme všem, kteří se na několikadenním pátrání po chlapci jakkoliv podíleli.
autor: Tisková zpráva