Policie ČR: Po úspěšném pátrání po dítěti padlo obvinění

16.12.2025 16:08 | Tisková zpráva

Aktuální informace k nedávným událostem.

Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Krajští kriminalisté obvinili pětadvacetiletého muže pro podezření ze spáchání trestného činu vražda ve stadiu pokusu a zbavení osobní svobody. V dopoledních hodinách byl na krajské státní zastupitelství doručen podnět k podání návrhu na vzetí do vazby.

Toto jsou zároveň v podstatě poslední informace, které budeme v nejbližší době k případu zveřejňovat, a to nejen s ohledem na věk oběti, ale také s ohledem na respektování soukromí chlapce a jeho nejbližších.

Důrazně také vyzýváme, aby lidé ani média v této chvíli již nešířili osobní a citlivé údaje chlapce včetně jeho fotografií. V současné době k tomu už opravdu nikdo nemá žádný opodstatněný zákonný důvod.

Ještě jednou upřímně děkujeme všem, kteří se na několikadenním pátrání po chlapci jakkoliv podíleli.

Aktuální informace k nedávným událostem.