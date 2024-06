ČEZ Prodej chce ukázat reálný potenciál úsporných technologií, registrujte se o fotovoltaiku a tepelné čerpadlo zdarma

Z přihlášených vybere společnost 10 kandidátů, o vítězi, který dostane moderní technologie včetně jejich instalace zdarma, budou hlasovat sami zákazníci.

Z průzkumů vyplývá, že většina domácností podceňuje výši úspor, jakou jim mohou přinést fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo. Na dotaz, kolik si myslí, že by jim fotovoltaika ročně mohla uspořit, odhadují v průměru něco kolem 7000 korun za rok. Většina zákazníků ČEZ, kteří si soláry pořídili, ale ve skutečnosti ušetřila trojnásobnou částku, tedy přes 20 000 korun. U tepelného čerpadla nahrazujícího elektrokotel je ten rozpor mezi odhadovanou a reálnou úsporou ještě mnohem vyšší.

Anketa Jak se stavíte ke konzumaci cvrčků a brouků? Je to ekologické, stát by to měl podpořit 3% Líbí se mi to, ale ať rozhodne trh 2% Odmítám to jíst, ale nevadí mi to 11% Bojím se, že k tomu nucen(a) 84% hlasovalo: 1679 lidí

„Příliš konzervativní odhad potenciálu úspor z fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla může být jedním z důvodů, proč lidé váhají s jejich pořízením. Proto jsme se rozhodli demonstrovat přínosy těchto technologií přímo na domácnosti jednoho z našich zákazníků. Jeho spotřebu budeme detailně sledovat, abychom ukázali, že má smysl do dlouhodobých opatření investovat,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Až do konce června mohou lidé, kteří od ČEZ Prodej odebírají elektřinu, registrovat své bydlení na webu Akademie ČEZ (ZDE) do akce ČEZ Úsporný dům. Společnost následně vybere 10 finalistů, z nichž toho, kdo nakonec získá fotovoltaiku s baterií a tepelné čerpadlo včetně instalace vyberou hlasováním sami zákazníci ČEZ. Samozřejmostí jsou i prodloužené záruční doby, které na vybrané komponenty ČEZ Prodej poskytuje (výkonová záruka na fotovoltaické panely 25 let, skryté vady materiálu na 15 let).

Podle posledního průzkumu společnosti IPSOS z letošního jara povedlo nějaká úsporná opatření zaměřená na snížení spotřeby energie v posledním roce 60 % lidí, téměř polovina respondentů (47 %) chce pokračovat v úsporách i nadále. O instalaci fotovoltaiky uvažuje čtvrtina domácností, které bydlí v rodinném domě, o tepelném čerpadlu pak 14 %. Informace o tom, jak efektivně šetřit, očekávají lidé zejména od svých dodavatelů energií.

Více informací naleznete ZDE.