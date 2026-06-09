Pavel tlačí euro. Kovanda ukázal Slovensko: Tohle je výsledek

09.06.2026 22:51 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

V Česku zas rezonuje téma přijetí eura. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda na příkladu Slovenska demonstruje, že společná měna sama o sobě prosperitu nezaručuje.

Pavel tlačí euro. Kovanda ukázal Slovensko: Tohle je výsledek
Foto: Repro YouTube
Popisek: Ekonom Lukáš Kovanda

V posledních dnech se v České republice znovu otevírá téma přijetí eura. Prezident Petr Pavel na konferenci revize uvedl, že Česko může být úspěšné pouze v integrované Evropě a vzhledem k tomu, že česká ekonomika je výrazně provázaná se zeměmi eurozóny, mělo by podle něj směřovat k přijetí společné evropské měny.

Díky euru by se podle Pavla Česko dostalo blíže k rozhodování v EU a nesedělo by „za dveřmi“, zatímco ostatní státy eurozóny přijímají rozhodnutí, která se ho stejně dotýkají.

Proti přijetí eura se dlouhodobě vymezuje ekonom Lukáš Kovanda. V příspěvku na X svůj argument podpořil srovnáním se Slovenskem, které společnou evropskou měnu přijalo v roce 2009. Podle Kovandy Slováci oproti Čechům výrazně chudnou a euro trend nezvrátilo.

„Euro Slovákům prosperitu nezajistilo,“ upozornil Kovanda s tím, že ze zjištění německé pojišťovny Allianz navíc vyplývá, že před deseti lety byl Čech v průměru dvakrát bohatší než Slovák, nyní už je více než třikrát bohatší.

Jiný názor na příčinu relativního chudnutí Slovenska má europoslanec Tomáš Zdechovský. Obvinil vládní stranu SMER Robert Fica.

„Ono je to spíš tím, že to tam Smeráci roky statečně tunelují,“ uvedl Zdechovský.

Robert Fico je na Slovensku premiérem od roku 2023. Funkci předtím zastával už v letech 2006 až 2010 a 2012 až 2018.

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ekonomika , euro , Pavel , prezident , Slovensko , Kovanda

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Proč pořád tvrdíte, že nám EURO přinese nějakou prosperitu? Cožpak to, jak se daří ekonomice, lidem závisí na nějaká měně? I většina ekonomů tvrdí, že to není o měně, ale o úplně jiných faktorech. Proč třeba první nevyřešíte ty – třeba vysoké zdanění práce, odstranění byrokracie, lepší podmínky pro ...

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