Pavel tlačí euro. Kovanda ukázal Slovensko: Tohle je výsledek

V posledních dnech se v České republice znovu otevírá téma přijetí eura. Prezident Petr Pavel na konferenci revize uvedl, že Česko může být úspěšné pouze v integrované Evropě a vzhledem k tomu, že česká ekonomika je výrazně provázaná se zeměmi eurozóny, mělo by podle něj směřovat k přijetí společné evropské měny.
Díky euru by se podle Pavla Česko dostalo blíže k rozhodování v EU a nesedělo by „za dveřmi“, zatímco ostatní státy eurozóny přijímají rozhodnutí, která se ho stejně dotýkají.
Proti přijetí eura se dlouhodobě vymezuje ekonom Lukáš Kovanda. V příspěvku na X svůj argument podpořil srovnáním se Slovenskem, které společnou evropskou měnu přijalo v roce 2009. Podle Kovandy Slováci oproti Čechům výrazně chudnou a euro trend nezvrátilo.
„Euro Slovákům prosperitu nezajistilo,“ upozornil Kovanda s tím, že ze zjištění německé pojišťovny Allianz navíc vyplývá, že před deseti lety byl Čech v průměru dvakrát bohatší než Slovák, nyní už je více než třikrát bohatší.
Slováci oproti Čechům dramaticky chudnou. To, že platí eurem, tento trend zvrátit nedokáže.— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) June 9, 2026
Před deseti lety byl Čech v průměru dvakrát bohatší než Slovák, nyní už je více než třikrát bohatší, zjistila německá pojišťovna Allianz.
Euro Slovákům prosperitu nezajistilo. pic.twitter.com/54p6whOywr
Jiný názor na příčinu relativního chudnutí Slovenska má europoslanec Tomáš Zdechovský. Obvinil vládní stranu SMER Robert Fica.
„Ono je to spíš tím, že to tam Smeráci roky statečně tunelují,“ uvedl Zdechovský.
Robert Fico je na Slovensku premiérem od roku 2023. Funkci předtím zastával už v letech 2006 až 2010 a 2012 až 2018.
Ono je to spíš tím, že to tam Smeráci roky statečně tunelují. ??— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) June 9, 2026
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