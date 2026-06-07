Celní správa: Dalších více než 50 tun odpadu ze zahraničí

10.06.2026 7:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Plzeňští celníci během krátké doby zadrželi dvě zásilky odpadů o celkové hmotnosti přesahující 50 tun.

Celní správa: Dalších více než 50 tun odpadu ze zahraničí
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

Na konci dubna odhalila hlídka mobilního dohledu Celního úřadu v Plzni pokus o převoz 24 320 kg plastového odpadu z Francie, který směřoval na Moravu. Kontrola proběhla ve spolupráci s Oblastními inspektoráty České inspekce životního prostředí v Plzni a Brně. Následné šetření jednoznačně prokázalo, že není doloženo, jakým způsobem má být odpad využit. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o zadržení zásilky i celé jízdní soupravy.

O týden později následoval další obdobný případ. Celníci zadrželi přepravu 26 530 kg stavebního odpadu z Německa, a to opět z důvodu neprokázání jeho dalšího využití. Do kontroly byli zapojeni inspektoři Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí z Ústí nad Labem a Karlových Varů. I v tomto případě bylo rozhodnuto o zadržení zásilky včetně dopravního prostředku.

V obou případech přepravu prováděli polští dopravci a došlo k zásadnímu pochybení spočívajícím v nedoložení legálního a environmentálně bezpečného nakládání s odpadem. Oba případy byly předány České inspekci životního prostředí a také Ministerstvu životního prostředí, které rozhodne o dalším postupu.

Je nezbytné zdůraznit, že přeshraniční přeprava odpadu na území České republiky je přípustná výhradně za účelem jeho využití, tj. v případech, kdy je odpad po zpracování skutečně dále využit, například prostřednictvím recyklace, a následně nahrazuje primární suroviny nezbytné pro výrobu. Není-li tento účel věrohodným způsobem doložen, je taková přeprava považována za nepřípustnou.

Celní správa ČR bude i nadále systematicky a nekompromisně zasahovat proti nelegální přeshraniční přepravě odpadů a chránit území České republiky před jejich nežádoucím dovozem.

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Celní správa , TZ

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

Trafika

Můžete mi říci, jaká je kvalifikace vašeho syna koordinovat stavební zákon, když co vím, jeho odbornost je v gastru? Za mě je to tak jen trafika, kterou jste mu zařídila. Přitom myslím, že v rodině o peníze nouzi nemáte, tak proč zřizovat trafiky pro rodinné příslušníky. Pak to tu také nemá takto vy...

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