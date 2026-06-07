Celní správa: Dalších více než 50 tun odpadu ze zahraničí

Na konci dubna odhalila hlídka mobilního dohledu Celního úřadu v Plzni pokus o převoz 24 320 kg plastového odpadu z Francie, který směřoval na Moravu. Kontrola proběhla ve spolupráci s Oblastními inspektoráty České inspekce životního prostředí v Plzni a Brně. Následné šetření jednoznačně prokázalo, že není doloženo, jakým způsobem má být odpad využit. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o zadržení zásilky i celé jízdní soupravy.
O týden později následoval další obdobný případ. Celníci zadrželi přepravu 26 530 kg stavebního odpadu z Německa, a to opět z důvodu neprokázání jeho dalšího využití. Do kontroly byli zapojeni inspektoři Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí z Ústí nad Labem a Karlových Varů. I v tomto případě bylo rozhodnuto o zadržení zásilky včetně dopravního prostředku.
V obou případech přepravu prováděli polští dopravci a došlo k zásadnímu pochybení spočívajícím v nedoložení legálního a environmentálně bezpečného nakládání s odpadem. Oba případy byly předány České inspekci životního prostředí a také Ministerstvu životního prostředí, které rozhodne o dalším postupu.
Je nezbytné zdůraznit, že přeshraniční přeprava odpadu na území České republiky je přípustná výhradně za účelem jeho využití, tj. v případech, kdy je odpad po zpracování skutečně dále využit, například prostřednictvím recyklace, a následně nahrazuje primární suroviny nezbytné pro výrobu. Není-li tento účel věrohodným způsobem doložen, je taková přeprava považována za nepřípustnou.
Celní správa ČR bude i nadále systematicky a nekompromisně zasahovat proti nelegální přeshraniční přepravě odpadů a chránit území České republiky před jejich nežádoucím dovozem.
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