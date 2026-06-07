Správa železnic: Strop haly pražského hlavního nádraží projde generální opravou

09.06.2026 22:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na pražském hlavním nádraží začne v červenci rekonstrukce stropu odbavovací haly. Provede ji sdružení firem Subterra a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, které podalo nabídku ve výši 290 471 894 korun. Obnovou projde vodotěsná izolace stropu a odvodnění magistrály, která je vedená přímo nad ním. Práce potrvají do roku 2028.

Správa železnic: Strop haly pražského hlavního nádraží projde generální opravou
Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Cena prací nebyla jediným rozhodujícím kritériem v soutěži. Správa železnic hodnotila také dopady stavby na provoz na magistrále před budovou hlavního nádraží. Vybraný uchazeč počítá s omezením po dobu 126 kalendářních dní, což je přibližně o 40 dní méně oproti původním předpokladům. V každém směru ale zůstane zachovaný provoz ve dvou pruzích. Následujících 10 měsíců pak už opravy nebudou mít vliv na automobilovou dopravu.

Cílem projektu je vyřešit zatékání z plochy parkoviště a magistrály do konstrukce odbavovací haly ze 70. let minulého století. Obnoví se železobetonová deska zastropení, rekonstrukcí projdou také přilehlé komunikace a chodníky.

Součástí stavby je také přemístění veřejného osvětlení. Prostor před Fantovou budovou oživí nově vysazené stromy, navíc se zlepší příchod na hlavní nádraží od Národního muzea.

Kvůli stavebním pracím se dočasně přesunou zastávky expresní linky na letiště a dálkových autobusů do Opletalovy ulice. Po celou dobu oprav bude nepřístupné parkoviště nad odbavovací halou.

Akce je finančně podpořena z úvěru Evropské investiční banky v rámci projektu Czech Rail TEN-T and Regional. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

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TZ , správa železnic

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

Trafika

Můžete mi říci, jaká je kvalifikace vašeho syna koordinovat stavební zákon, když co vím, jeho odbornost je v gastru? Za mě je to tak jen trafika, kterou jste mu zařídila. Přitom myslím, že v rodině o peníze nouzi nemáte, tak proč zřizovat trafiky pro rodinné příslušníky. Pak to tu také nemá takto vy...

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