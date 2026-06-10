Na Ukrajině píší o české vládě

10.06.2026 8:50 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajinci dál provádějí údery v ruském zázemí. Ruské problémy se zásobováním fronty, ale např. i na Krymu se stále víc zhoršují. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj z Londýna zamířil do estonského Tallinnu a rozjel další kolo jednání. S Lotyšskem tady uzavřel spolupráci v oblasti dronů. A na samotné Ukrajině píší o Česku.

Na Ukrajině píší o české vládě
Foto: Jan Šafařík
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Ukrajinské drony zasáhly historické muzeum v Sevastopolu na Ruskem anektovaném Krymu, uvedly ve středu místní úřady. Muzeum připomíná krymskou válku z let 1853–1856 mezi Ruským impériem a koalicí, která zahrnovala Osmanskou říši. Rusko bylo v této válce poraženo.

Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Vladimirovič Razvožajev na Telegramu uvedl, že byla zasažena střecha muzea. Neposkytl podrobnosti o škodách ani o tom, zda došlo k nějakým obětem. „Nepřítel za tuto svatokrádež zaplatí!“ napsal Razvožajev ve svém příspěvku ve středu ráno.

Jinde na Krymu úřady omezily jízdní řády vlaků na noční hodiny. Černomořský poloostrov Krym čelí po útocích ukrajinských dronů nedostatku paliv. Agentura Reuters v této souvislosti připomněla, že pokračující útoky Ukrajiny na ruskou energetickou infrastrukturu donutily Moskvu snížit svou produkci ropy, která je třetí největší na světě.

Mezitím se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vrátil z cesty do Londýna a vyrazil do estonského Tallinnu. Zelenskyj se tu setkal s premiéry seversko-baltských států Estonska, Lotyšska, Litvy, Islandu, Finska, Švédska a Norska. Konkrétně s Lotyšskem Zelenskyj podepsal smlouvu o spolupráci v oblasti dronů.

„Toto jsou konkrétní věci k posílení naší společné obrany a koprodukce a, co je důležité, to také znamená, že odborné znalosti a zkušenosti Ukrajiny pomáhají posilovat naše partnery,“ uvedl Zelenskyj v příspěvku na X.

 

 

Estonský premiér Andris Kulbergs uvedl, že dohoda poskytne Lotyšsku technologické know-how a příležitosti ke koprodukci. „Musíme chránit naši oblohu a nikdo neví, jak to udělat lépe než Ukrajina,“ řekl na společné tiskové konferenci se Zelenským a dalšími lídry, kteří se summitu zúčastnili.

Skutečností je, že Rusové sice musí omezit část svých válečných aktivit, stále však útočí na ukrajinská města. Ruské drony a rakety dopadaly v Chersonské oblasti, v Záporožské oblasti i v dalších regionech. Ruské drony zabily další ukrajinské civilisty.

„V Záporoží zabily ruské útoky nejméně dva lidi a zranily více než třicet dalších, včetně dětí. V Černihivu zasáhli Rusové obyčejné nákladní auto, které rozváželo chleba, a zranili jeho 55letého řidiče,“ napsal k útokům ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.

 

 

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O celkovém rozsahu ruských úderů informuje např. The Kyiv Independent.

Ten přinesl také zprávu, že se Němci rozhodli přidat další stovky milionů eur do české muniční iniciativy. Německý ministr obrany Boris Pistorius přivítal v Berlíně českého ministra obrany Jaromíra Zůnu a přislíbil mu, že Němci budou českou muniční iniciativu podporovat trvale.

„Podle českého ministerstva obrany bylo v rámci této iniciativy dosud dodáno více než 3 miliony dělostřeleckých granátů, včetně 1,5 milionu střel v roce 2024 a dalších 1,8 milionu v roce 2025. Česko má uzavřené smlouvy na dodávku zhruba 1 milionu dalších střel v roce 2026,“ napsal The Kyiv Independent.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

https://t.co

https://www.reuters.com

https://x.com

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