Na Ukrajině píší o české vládě

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Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Vladimirovič Razvožajev na Telegramu uvedl, že byla zasažena střecha muzea. Neposkytl podrobnosti o škodách ani o tom, zda došlo k nějakým obětem. „Nepřítel za tuto svatokrádež zaplatí!“ napsal Razvožajev ve svém příspěvku ve středu ráno.
Jinde na Krymu úřady omezily jízdní řády vlaků na noční hodiny. Černomořský poloostrov Krym čelí po útocích ukrajinských dronů nedostatku paliv. Agentura Reuters v této souvislosti připomněla, že pokračující útoky Ukrajiny na ruskou energetickou infrastrukturu donutily Moskvu snížit svou produkci ropy, která je třetí největší na světě.
Mezitím se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vrátil z cesty do Londýna a vyrazil do estonského Tallinnu. Zelenskyj se tu setkal s premiéry seversko-baltských států Estonska, Lotyšska, Litvy, Islandu, Finska, Švédska a Norska. Konkrétně s Lotyšskem Zelenskyj podepsal smlouvu o spolupráci v oblasti dronů.
„Toto jsou konkrétní věci k posílení naší společné obrany a koprodukce a, co je důležité, to také znamená, že odborné znalosti a zkušenosti Ukrajiny pomáhají posilovat naše partnery,“ uvedl Zelenskyj v příspěvku na X.
Ukraine–Nordic-Baltic Summit. I want to thank Estonia for hosting. The NB8 format is very practical. There are three key priorities:— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) June 9, 2026
First, to make diplomacy more active. We discussed today how to do that.
Second, to provide Ukraine with air defense and strengthen our… pic.twitter.com/2pcSXz32e1
Estonský premiér Andris Kulbergs uvedl, že dohoda poskytne Lotyšsku technologické know-how a příležitosti ke koprodukci. „Musíme chránit naši oblohu a nikdo neví, jak to udělat lépe než Ukrajina,“ řekl na společné tiskové konferenci se Zelenským a dalšími lídry, kteří se summitu zúčastnili.
Skutečností je, že Rusové sice musí omezit část svých válečných aktivit, stále však útočí na ukrajinská města. Ruské drony a rakety dopadaly v Chersonské oblasti, v Záporožské oblasti i v dalších regionech. Ruské drony zabily další ukrajinské civilisty.
„V Záporoží zabily ruské útoky nejméně dva lidi a zranily více než třicet dalších, včetně dětí. V Černihivu zasáhli Rusové obyčejné nákladní auto, které rozváželo chleba, a zranili jeho 55letého řidiče,“ napsal k útokům ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Being unable to achieve its goals on the battlefield, Russia increases terror against civilians. The world cannot close eyes to its scale.— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) June 9, 2026
At least three people were killed, including a pregnant 22-year-old woman, in Chuhuiv, as a result of Russia’s overnight terrorist attacks… pic.twitter.com/WSuUtxWdGD
Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
Ten přinesl také zprávu, že se Němci rozhodli přidat další stovky milionů eur do české muniční iniciativy. Německý ministr obrany Boris Pistorius přivítal v Berlíně českého ministra obrany Jaromíra Zůnu a přislíbil mu, že Němci budou českou muniční iniciativu podporovat trvale.
„Podle českého ministerstva obrany bylo v rámci této iniciativy dosud dodáno více než 3 miliony dělostřeleckých granátů, včetně 1,5 milionu střel v roce 2024 a dalších 1,8 milionu v roce 2025. Česko má uzavřené smlouvy na dodávku zhruba 1 milionu dalších střel v roce 2026,“ napsal The Kyiv Independent.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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