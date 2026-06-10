Ohně po útoku černocha zasáhly Starmera i celou Británii

10.06.2026 7:51 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Severoirským Belfastem otřásl hrozivý útok žadatele o azyl. Video z tohoto útoku koluje po sociálních sítích. Žadatel o azyl, který údajně pochází ze Súdánu, napadl na ulici muže. Pobodal ho v obličeji. Policejní služba Severního Irska (PSNI) vyzvala občany ke klidu. Britský premiér Keir Starmer je pod tlakem. „Do hajzlu! Ty za to neseš spoluzodpovědnost!“ sdělují mu někteří lidé. V ulicích města hoří auta.

Ohně po útoku černocha zasáhly Starmera i celou Británii
Foto: Repro X
Popisek: Záběr z útoku v Belfastu

Městem Belfast na severu Irska otřásl hrozivý útok. Útok žadatele o azyl údajně ze Súdánu, který napadl na ulici muže a vážně ho zranil v obličeji. Informaci, že pachatel útoku možná pochází ze Súdánu, přinesl např. server katarské televize Al-Džazíra. Také agentura Reuters tvrdí, že útočník pochází ze Súdánu. Agentura upozornila, že strašlivě vypadající útok vyvolal protesty v ulicích. Maskovaní mladíci začali zapalovat auta. A nejen to.

BBC uvedla,  že útočníkovi je 30 let, pochází ze Súdánu a byl obviněn z pokusu o vraždu. Nepokoje, k nimž po jeho hrůzném činu došlo, podle BBC ve městě v podstatě zastavily dopravu.

„Třicetiletý súdánský muž se má ve středu dostavit k soudu a je obviněn z pokusu o vraždu po útoku, k němuž došlo v pondělí večer v severním Belfastu. Byl také obviněn z držení předmětu s čepelí na veřejném místě a z vyhrožování zabitím,“ napsala BBC.

„Útok nožem, který v současné době není považován za terorismus, přichází v době zvýšeného napětí v Británii po vraždě studenta, kterému policie nasadila pouta, když umíral na následky bodných zranění poté, co jeho vrah, sikhský muž, falešně tvrdil, že se jednalo o rasistický útok,“ napsala agentura Reuters v připomínce útoku na Henryho Nowaka.

 

 

Britský premiér Keir Starmer útok odsoudil.

„Hrozný útok v Belfastu ze včerejší noci je znepokojující. Absolutně nehodlám tolerovat takovéto násilné scény na našich ulicích. Prodlévám v myšlenkách u oběti. A děkuji všem zasahujícím,“ napsal po útoku britský premiér Keir Starmer.

V diskusi pod jeho příspěvkem na sociální síti X se objevila řada ostrých reakcí. „Do hajzlu! Ty za to neseš spoluzodpovědnost. Byl jsi tak zabraný do boje proti lidem sedícím na zemi s kartonovými cedulemi pod záminkou protiteroristických zákonů a tomuhle jsi dovolil hnít,“ padlo v diskusi.

napětí po útoku v Belfastu

Britský poslanec Rupert Lowe, který se do parlamentu dostal s podporou strany Reform UK Nigela Farage, ale posléze založil vlastní politickou stranu, vyzval občany k zachování klidu. Zdůraznil, že chápe naštvanost lidí, ale varoval před postupem policie.

„Patrioti – pokud dnes večer protestujete v Belfastu nebo jinde, nedávejte Starmerovi to, co chce. Zůstaňte klidní. Zachovejte chladnou hlavu. Neútočte na policii. Stát vám neprokáže žádné slitování. Budete označeni za ‚nebezpečné pravicové aktivisty‘, a to vám zničí život. … Protestujte, ale dělejte to mírumilovně. Pokud bude policie agresivní, zaznamenejte to. Ale nerozčilujte se. Protože vám nebude prokázána stejná shovívavost jako policistům,“ požádal své spoluobčany britský poslanec.

 

 

Poslanec John Finucane násilnosti v ulicích odsoudil.

„Chápu znechucení z odpudivého pokusu o vraždu. Ale scény, které právě tento večer sledujeme – napadené rodinné domy, spálená auta, poškozená infrastruktura a části naší komunity v plamenech – jsou hanebné,“ napsal John Finucane.

 

 

Psali jsme:

Britové už nepoznávají vlastní města. Tomský varuje před migrací
Dopis Putinovi nestačil. Zelenskyj zkusil i tajného prostředníka
Zelenskyj poslal Putinovi dopis. A k Petrohradu 144 dronů
Skandál nabírá obrátky. Kvůli bílému studentovi se politikovi klečet nechce

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://www.bbc.com

https://www.reuters.com

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

BBC , migrace , násilí , policie , zahraničí , Velká Británie , x , uprchlíci , Reuters , pokus o vraždu , Severní Irsko , Belfast , Al-Dažazíra

Váš názor? (Hlasovalo 6 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že britský premiér Starmer nese na situaci v Belfastu spoluzodpovědnost?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Tomio Okamura byl položen dotaz

Kde jste vzal informaci

že se chystá EU změnit označování piva? Prý to není vůbec pravda, ptal jsem se na to poslance Zdechovského a že se něco takového chystá odmítá i Evropská komise i Český svaz pivovarů. Šíříte dezinformace nebo z čeho vycházíte, že má ke změně dojít? A jestli lžete, tak proč? Vím, že nemáte EU v lásce...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Věci, které vás biologicky omládnou takřka okamžitě Věci, které vás biologicky omládnou takřka okamžitě Potraviny s velmi vysokým obsahem přírodního estrogenuPotraviny s velmi vysokým obsahem přírodního estrogenu

Diskuse obsahuje 28 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Bastlová ze Seznamu byla jen začátek. Tohle by lidé měli vědět

4:40 Bastlová ze Seznamu byla jen začátek. Tohle by lidé měli vědět

Může si moderátor uchovat nezávislost, když se chlubí svými ostrými rozhovory a současně pracuje pro…