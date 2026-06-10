Ohně po útoku černocha zasáhly Starmera i celou Británii

Městem Belfast na severu Irska otřásl hrozivý útok. Útok žadatele o azyl údajně ze Súdánu, který napadl na ulici muže a vážně ho zranil v obličeji. Informaci, že pachatel útoku možná pochází ze Súdánu, přinesl např. server katarské televize Al-Džazíra. Také agentura Reuters tvrdí, že útočník pochází ze Súdánu. Agentura upozornila, že strašlivě vypadající útok vyvolal protesty v ulicích. Maskovaní mladíci začali zapalovat auta. A nejen to.
BBC uvedla, že útočníkovi je 30 let, pochází ze Súdánu a byl obviněn z pokusu o vraždu. Nepokoje, k nimž po jeho hrůzném činu došlo, podle BBC ve městě v podstatě zastavily dopravu.
„Třicetiletý súdánský muž se má ve středu dostavit k soudu a je obviněn z pokusu o vraždu po útoku, k němuž došlo v pondělí večer v severním Belfastu. Byl také obviněn z držení předmětu s čepelí na veřejném místě a z vyhrožování zabitím,“ napsala BBC.
„Útok nožem, který v současné době není považován za terorismus, přichází v době zvýšeného napětí v Británii po vraždě studenta, kterému policie nasadila pouta, když umíral na následky bodných zranění poté, co jeho vrah, sikhský muž, falešně tvrdil, že se jednalo o rasistický útok,“ napsala agentura Reuters v připomínce útoku na Henryho Nowaka.
They set a bus on fire in Belfast. Scum.— Narinder Kaur (@narindertweets) June 9, 2026
Black and brown folk probably sat locked up in their homes petrified to leave!
This is all down to Farage and Yaxley Lennon. pic.twitter.com/mBswzCQhw3
Britský premiér Keir Starmer útok odsoudil.
„Hrozný útok v Belfastu ze včerejší noci je znepokojující. Absolutně nehodlám tolerovat takovéto násilné scény na našich ulicích. Prodlévám v myšlenkách u oběti. A děkuji všem zasahujícím,“ napsal po útoku britský premiér Keir Starmer.
V diskusi pod jeho příspěvkem na sociální síti X se objevila řada ostrých reakcí. „Do hajzlu! Ty za to neseš spoluzodpovědnost. Byl jsi tak zabraný do boje proti lidem sedícím na zemi s kartonovými cedulemi pod záminkou protiteroristických zákonů a tomuhle jsi dovolil hnít,“ padlo v diskusi.
Britský poslanec Rupert Lowe, který se do parlamentu dostal s podporou strany Reform UK Nigela Farage, ale posléze založil vlastní politickou stranu, vyzval občany k zachování klidu. Zdůraznil, že chápe naštvanost lidí, ale varoval před postupem policie.
„Patrioti – pokud dnes večer protestujete v Belfastu nebo jinde, nedávejte Starmerovi to, co chce. Zůstaňte klidní. Zachovejte chladnou hlavu. Neútočte na policii. Stát vám neprokáže žádné slitování. Budete označeni za ‚nebezpečné pravicové aktivisty‘, a to vám zničí život. … Protestujte, ale dělejte to mírumilovně. Pokud bude policie agresivní, zaznamenejte to. Ale nerozčilujte se. Protože vám nebude prokázána stejná shovívavost jako policistům,“ požádal své spoluobčany britský poslanec.
Patriots - if you are protesting tonight, in Belfast or elsewhere, do NOT give Starmer what he wants.— Rupert Lowe MP (@RupertLowe10) June 9, 2026
Stay calm. Keep your heads. Do NOT attack the police.
The state will show you no mercy.
The dangerous ‘far-right’ will be blamed, and your life will be ruined forever.
It…
Poslanec John Finucane násilnosti v ulicích odsoudil.
„Chápu znechucení z odpudivého pokusu o vraždu. Ale scény, které právě tento večer sledujeme – napadené rodinné domy, spálená auta, poškozená infrastruktura a části naší komunity v plamenech – jsou hanebné,“ napsal John Finucane.
There is understandable disgust & revulsion at the horrific attempted murder that took place last night. I share that revulsion.— John Finucane MP (@johnfinucane) June 9, 2026
But the scenes we are witnessing tonight, family homes attacked, cars burnt, damaged infrastructure & parts of our community in flames, are shameful &…
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