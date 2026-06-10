Koudelka (Trikolora): Vítám stávku v České televizi

Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. - Vítám stávku v České televizi
Zaměstnanci České televize vyslyšeli výzvu mou a Trikolory ke stávce. Budou stávkovat 22. 6. 2026. Věřím, že se do stávky zapojí celá redakce Zpravodajství a tento den bude bez předpojatých dezinformačních pořadů na České televizi.
Vyzývám zaměstnance zpravodajství ČT, aby stávka trvala dvacet let, čímž přispějí k zvýšení kultury a pravdivosti zpravodajství a publicistiky. Významně též ušetří peníze ČT.
Doporučuji, aby se ředitelem České televize stal úspěšný ředitel Knihovny Václava Havla, povídací ekonom Tomáš Sedláček. Obdobně jako u Knihovy V. Havla vyřeší problém existence České televize.
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