Senátor Hraba: Nesmyslné předpisy uplatňovat nemusíme

10.06.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migračnímu paktu

Senátor Hraba: Nesmyslné předpisy uplatňovat nemusíme
Foto: STAN
Popisek: Zdeněk Hraba

Polsko nebude uplatňovat migrační pakt EU v plném rozsahu. To je správný přístup. A přesně takový musíme zvolit i my. V paktu jsou některé rozumné prvky, například rychlejší návraty nelegálních nájezdníků. To podporuji. Co ale musíme striktně odmítnout, jsou jakékoli kvóty na přerozdělování migrantů, které pakt obsahuje - i když nám bylo lháno, že nikoliv.

Nesmyslné předpisy uplatňovat nemusíme. Buďme v tomto jako Polsko. Protože o tom, kdo bude žít v České republice, musí rozhodovat jen a pouze Česká republika.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

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Článek obsahuje štítky

migrace , Senát , migrační pakt , Hraba

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