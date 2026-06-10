Senátor Hraba: Nesmyslné předpisy uplatňovat nemusíme

Polsko nebude uplatňovat migrační pakt EU v plném rozsahu. To je správný přístup. A přesně takový musíme zvolit i my. V paktu jsou některé rozumné prvky, například rychlejší návraty nelegálních nájezdníků. To podporuji. Co ale musíme striktně odmítnout, jsou jakékoli kvóty na přerozdělování migrantů, které pakt obsahuje - i když nám bylo lháno, že nikoliv.
Nesmyslné předpisy uplatňovat nemusíme. Buďme v tomto jako Polsko. Protože o tom, kdo bude žít v České republice, musí rozhodovat jen a pouze Česká republika.
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