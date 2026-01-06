Zajíčková (ODS): Koktejl populistických finančních slibů a nebezpečné rétoriky

Programové prohlášení vlády vs. vzdělávání? Sliby na dluh, realitou je návrat do minulého století. Školství čeká stagnace.
Předložený text je koktejlem populistických finančních slibů a nebezpečné rétoriky, která v zájmu „klidu na práci“ pro učitele rezignuje na potřeby dětí v 21. století.
1. Zmatečná pasáž o inkluzi
Prohlášení zmiňuje „revizi“ inkluze a návrat k posilování speciálních škol, ale zůstává vágní. Není jasné, co konkrétně to znamená, kromě toho, že děti s handicapem chceme opět uklidit z očí, aby „nepřekážely“. Stejně jako když inkluzi kdysi zaváděli bez přípravy, teď ji bez vize osekávají. Opět z toho lze vytušit pouze armádu asistentů a výdaje v řádu desítek miliard bez hmatatelného efektu na kvalitu výuky.
2. Chybí skutečná práce s podporou nadaných žáků
Dokument sice zmiňuje nadané žáky, ale jen jako „vedlejší produkt“ vyčištění běžných tříd od těch problémových. Chybí jakákoliv systémová podpora talentů nebo vize pro ekonomiku znalostí. Vláda zkrátka nabízí montovnu navždy. Česku opět bude ujíždět vlak.
3. Digitální středověk místo kompetencí
Boj proti „závislosti na mobilech“ a volání po „reálném světě“ o přestávkách zní jako z příručky z minulého století. Škola má děti učit s technologiemi žít, ne je zakazovat pro klid sboroven. Vláda nadřazuje konzervativní komfort části pedagogů nad realitu měnícího se světa. AI je zmíněna jen jako povinný doplněk, ale bez náznaku, jak transformovat výuku, která stále stojí na drcení faktů.
4. Absolutní mlčení o potřebě systémové změny
Text vůbec nereflektuje strukturální problémy vzdělávací soustavy. Místo modernizace architektury školství slibuje vláda betonování sportovišť. Věta o „změně systému přijímacího řízení“ je opět pouhým výkřikem bez náznaku, zda se konečně zbavíme nesmyslného dřívějšího třídění dětí. Bez toho lze dělat pouze kosmetické změny.
5. Sliby na dluh bez mechanismů kvality
Garantovat 75 tisíc korun každému bez ohledu na kvalitu a přínos je čistý populismus. Slibovaný „kariérní řád“ je v tomto podání jen prázdnou frází, která má zakrýt nákup loajality učitelské lobby. Peníze se sypou do starého systému, který odmítá jakoukoli vnitřní proměnu.
Toto prohlášení je vítězstvím formy nad obsahem a kapitulací na budoucnost. Robert Plaga tímto dokumentem jen ctí populistickou vládu s účastí ultrakonzervativních extremistů. Komfortní zónu učitelů nadřazuje zájmům a potřebám dětí v měnícím se světě.
