ČEZ: Sportuj a podpoř handicapované

Svou energií vydanou například při lyžování, běžkování, hraní hokeje nebo třeba i při chůzí na sněžnicích může každý získat body a ty pak přímo v mobilu přidělit vybranému neziskovému projektu. Body následně Nadace ČEZ převede na finance, které pošle potřebným.

Aktuálně je možné podpořit sedm prospěšných aktivit, z toho dvě z Moravskoslezského kraje. Svým pohybem mohou lidé přispět například na nákup vybavení pro tým sledge hokeje ze Studénky, což je jediné místo v kraji, kde tento oblíbený sport hendikepovaných provozují. „Sledge hokej je ideální příležitost, jak chlapy, kteří přišli o dolní končetiny, zapojit zpátky do života. Zároveň jde o docela nákladný sport, k pohybu na ledové ploše potřebujeme speciální sáňky,“ upřesnil předseda klubu Tomáš Mlčák, na co by peníze využili.

Vysportované body mohou lidé darovat také na zajištění každodenní přepravy hendikepovaných dětí do kopřivnické základní školy Motýlek. „V současnosti vozíme do školy 40 dětí se zdravotním postižením z celého regionu, naše dvě auta ujedou denně kolem 400 kilometrů. Každý má právo na dostupnost vzdělání,“ řekla ředitelka školy Dagmar Jančálková.

Další informace ZDE.

Psali jsme: Nejlepší technici chtějí pracovat v ČEZ Zelení: Dělení ČEZ a výstavba drahých jaderných elektráren nedává smysl ČEZ: Při ochraně populace kriticky ohroženého druhu motýla pomáhají energetikům živé travní sekačky Větrné elektrárny ČEZ v Německu vyrobily loni elektřinu pro 90 tisíc domácností

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva