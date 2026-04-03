ČEZ: Temelínské Velikonoční trhy pomohly dvěma chráněným dílnám

Spolek Slunečnice z Vimperka nabídl keramiku vyráběnou v sociálně terapeutických dílnách, zatímco Diakonie a misie Církve československé husitské z Trhových Svinů představila keramiku i textilní výrobky z dílny, kde pracují lidé s postižením. „Naše dílny se zabývají hlavně výrobou keramiky, kterou jsme sem přivezli, a za podporu, kterou jsme tady dostali, moc děkujeme. Utržené peníze použijeme hlavně na vybavení dílny,“ uvedla Jana Šabršulová ze Spolku Slunečnice Vimperk.
Dvě chráněné dílny, na keramiku a na potisk triček, provozuje Diakonie a misie Církve československé husitské v Trhových Svinech. V obou zaměstnává lidi s postižením. „Podporujeme také sociálně ohrožené rodiny s dětmi a pěstouny. Výtěžek využijeme na materiál a také na platy lidem, kteří u nás pracují,“ doplnila Petra Hečková z organizace Domeček – střediska Husitské diakonie.
Celkem si spolky z velikonočních trhů odvezly tržbu přes 28 tisíc korun, kterou využijí především na nákup materiálu do dílen a další vybavení potřebné pro práci lidí s postižením. Velikonoční a Vánoční trhy organizuje elektrárna ve své administrativní budově pravidelně už několik let. Vedle toho několikrát ročně pořádá i charitativní snídaně.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,4 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
