ČEZ: Temelínské Velikonoční trhy pomohly dvěma chráněným dílnám

04.04.2026 7:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Zakoupit si ručně vyráběnou keramiku s jarními a velikonočními motivy z chráněných dílen a zároveň přispět na jejich další provoz. Takovou možnost měli nedávno zaměstnanci Jaderné elektrárny Temelín. Během zdejších Velikonočních trhů své výrobky představily Spolek Slunečnice z Vimperka a Domeček – střediska Husitské diakonie z Trhových Svinů. Celkem si spolky z Jaderné elektrárny Temelín odvezly tržbu přes 28 tisíc korun.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Spolek Slunečnice z Vimperka nabídl keramiku vyráběnou v sociálně terapeutických dílnách, zatímco Diakonie a misie Církve československé husitské z Trhových Svinů představila keramiku i textilní výrobky z dílny, kde pracují lidé s postižením. „Naše dílny se zabývají hlavně výrobou keramiky, kterou jsme sem přivezli, a za podporu, kterou jsme tady dostali, moc děkujeme. Utržené peníze použijeme hlavně na vybavení dílny,“ uvedla Jana Šabršulová ze Spolku Slunečnice Vimperk.

Dvě chráněné dílny, na keramiku a na potisk triček, provozuje Diakonie a misie Církve československé husitské v Trhových Svinech. V obou zaměstnává lidi s postižením. „Podporujeme také sociálně ohrožené rodiny s dětmi a pěstouny. Výtěžek využijeme na materiál a také na platy lidem, kteří u nás pracují,“ doplnila Petra Hečková z organizace Domeček – střediska Husitské diakonie.

Celkem si spolky z velikonočních trhů odvezly tržbu přes 28 tisíc korun, kterou využijí především na nákup materiálu do dílen a další vybavení potřebné pro práci lidí s postižením. Velikonoční a Vánoční trhy organizuje elektrárna ve své administrativní budově pravidelně už několik let. Vedle toho několikrát ročně pořádá i charitativní snídaně.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,4 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

