MHMP: Petřínská rozhledna se rozsvítí modře

Praha se v pondělí 25. května připojí k ostatním evropským metropolím a u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí symbolicky nasvítí Petřínskou rozhlednu modrou barvou jako symbol naděje a solidarity. Dominanta města se do modrého tónu zahalí přesně ve 21:15 hodin a v této barvě zůstane svítit po celou noc.
Hlavní město se tímto krokem aktivně zapojuje do mezinárodní kampaně #BlueForHope organizace Missing Children Europe a evropské sítě krizových linek 116 000. Kampaň cílí na posílení prevence násilí na dětech a zvýšení povědomí o problematice pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí.
Právě sexualizované násilí, zneužívání, týrání, domácí násilí v přítomnosti dítěte nebo dlouhodobé konflikty mezi rodiči jsou častou příčinou rizikového jednání dětí i dospívajících. Mnohdy se jedná o život a zdraví ohrožující situace, jako jsou útěky z domova, sebevražedné či sebepoškozující jednání.
„Jakékoliv násilí na dítěti je nepřípustné. Naším prvořadým úkolem je posilovat prevenci a zajistit, aby veřejnost i lidé v krizových situacích věděli o existenci okamžité pomoci. Podporou kampaně Missing Children Europe chceme vyslat jasný signál naděje a současně upozornit na dostupnost bezplatné krizové linky 116 000,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
V České republice provozuje na celoevropském čísle 116 000 krizovou linku s názvem Linka pro rodinu a školu organizace Cesta z krize, z.ú. Jedná se o bezplatnou nonstop telefonickou krizovou pomoc.
„Na číslo 116 000 se může obrátit nejen samotné dítě či dospívající, ale také jeho rodiče i další blízcí, pedagogové a dotčená veřejnost. Umíme je provést krizovou situací a zvýšit šanci, že i příběh tohoto dítěte bude mít dobrý konec,“ doplňuje Jarmila Kubáňková, ředitelka organizace Cesta z krize.
