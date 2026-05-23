MHMP: Petřínská rozhledna se rozsvítí modře

25.05.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Praha dnes nasvítí Petřínskou rozhlednu jako symbol naděje a solidarity. Dominanta města se rozsvítí přesně ve 21:15 hodin a v této barvě zůstane celou noc.

Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

Praha se v pondělí 25. května připojí k ostatním evropským metropolím a u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí symbolicky nasvítí Petřínskou rozhlednu modrou barvou jako symbol naděje a solidarity. Dominanta města se do modrého tónu zahalí přesně ve 21:15 hodin a v této barvě zůstane svítit po celou noc.

Hlavní město se tímto krokem aktivně zapojuje do mezinárodní kampaně #BlueForHope organizace Missing Children Europe a evropské sítě krizových linek 116 000. Kampaň cílí na posílení prevence násilí na dětech a zvýšení povědomí o problematice pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí.

Právě sexualizované násilí, zneužívání, týrání, domácí násilí v přítomnosti dítěte nebo dlouhodobé konflikty mezi rodiči jsou častou příčinou rizikového jednání dětí i dospívajících. Mnohdy se jedná o život a zdraví ohrožující situace, jako jsou útěky z domova, sebevražedné či sebepoškozující jednání.

„Jakékoliv násilí na dítěti je nepřípustné. Naším prvořadým úkolem je posilovat prevenci a zajistit, aby veřejnost i lidé v krizových situacích věděli o existenci okamžité pomoci. Podporou kampaně Missing Children Europe chceme vyslat jasný signál naděje a současně upozornit na dostupnost bezplatné krizové linky 116 000,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

V České republice provozuje na celoevropském čísle 116 000 krizovou linku s názvem Linka pro rodinu a školu organizace Cesta z krize, z.ú. Jedná se o bezplatnou nonstop telefonickou krizovou pomoc.

„Na číslo 116 000 se může obrátit nejen samotné dítě či dospívající, ale také jeho rodiče i další blízcí, pedagogové a dotčená veřejnost. Umíme je provést krizovou situací a zvýšit šanci, že i příběh tohoto dítěte bude mít dobrý konec,“ doplňuje Jarmila Kubáňková, ředitelka organizace Cesta z krize.

Článek obsahuje štítky

děti , kampaň , TZ , MHMP

