Milion chvilek má nového miláčka. Umělec šije do vlastních

25.05.2026 12:00 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Český hudební skladatel, textař a zakládající člen, zpěvák a baskytarista hudební skupiny Rybičky 48 Kuba Ryba od plic vynadal svým kolegům umělcům na akci Milionu chvilek pro demokracii. Neudělal to poprvé. Kolegům z branže tzv. dával za uši už dřív.

Foto: Screen X
Popisek: Kuba Ryba na demonstraci

Textař Kuba Ryba se na akci Milionu chvilek na podporu ČT a ČRo v Praze postavil na pódium, ostře se vymezil proti stávající vládní koalici ANO, SPD a Motoristů a vynadal svým kolegům z umělecké branže.

Konstatoval, že ho občas kolegové poplácávají po rameni a naznačují, že je super, když některé věci říká nahlas. Ale sami se nahlas a veřejně vyjadřovat nechtějí. A to je problém.

„Muzikanti, umělci a herci, často lidi, kterých si vážím, na kterých jsem třeba vyrůstal, vás plácají právě po zádech a říkají: Ty vole, Kubo, to jsi jim to dal, jo. Pak se nakloněj a do ouška mi pošeptaj, jako kdyby pašovali máslo, něco ve smyslu: Já bych to chtěl říkat taky, ale já si to nemůžu dovolit,“ popsal situaci, ve které se čas od času objevuje. „Poserové to jsou!“ vypálil vůči těmhle lidem Ryba.

A hned pokračoval.

„A já už na to začínám bejt alergickej, protože co je zvláštní, tyhle lidi se vůbec nebojej vystoupit před desetitisíci lidma, ale jakmile mají říct nahlas svůj názor, že nechtěj žít v zemi, kde jeden strejda vlastní pravdu, televizi a půlku státu, tak najednou šeptaj jako ministranti,“ nešetřil kritikou Ryba.

Přitom v Česku tato vláda a ve světě jí podobní politici říkají stále totéž. Slibují lidem, že složité problémy zjednoduší do jedné věty a pak tenhle problém jakože vyřeší.

K tomu přidá pár nepřátel, kýbl hnoje, na všechny okolo se tváří, že demokracie je jenom zdržování od práce. „Hovno,“ zvolal Ryba do mikrofonu. Jenže problém podle jeho názoru spočívá v tom, že lidi tenhle pokrm s chutí „žerou“ podobně jako párek ze stánku na nádraží, u kterého každý tuší, že asi moc masa neobsahuje, ale lidé si ho stejně koupí.

„Mě jenom fascinuje jedna věc, kolik umělců má úplně stejný názor. A doma u vína, v šatně po koncertě a venku dělají, že jsou politicky výrazní. Asi také vanilkovej pudink,“ vysmál se kolegům Ryba.

Takhle si totiž prý řada umělců povídá jen v zákulisí. Aby nepřišli o fanoušky. A tady má Kuba Ryba jasný názor. Umělec má své názory prezentovat veřejně a fanoušci ho mají přijmout i s těmito názory. Jinak to z Rybova pohledu nemá smysl.

„Drazí kolegové, fanoušek není domácí zvíře, kterýmu musíte pořád sypat stejný granule. Když vás má rád jenom do té chvíle, než zjistí, co si myslíte, tak vás vlastně rád neměl,“ pravil Ryba.

Textař a zpěvák má za to, že teď je čas začít mluvit, protože demokracii může zabít jednak křik proti ní, ale jednak také ticho, které zaznívá místo její nutné obrany. Tak to vidí Kuba Ryba, podle kterého kráčí všichni umělci, kteří mlčí, na cestě k oslabení demokracie.

„Takže, kolegové, pokud chcete v budoucnu tajtrlíkovat na VIP akcích Klempovi, Turkovi, Macinkovi a těm dalším sráčům jako Helenka, Míša nebo Kája za minulýho režimu, tak jste na správný cestě,“ nešetřil ostrými slovy.

A zdůraznil, že tady nemá na mysli zdaleka jen své kolegy umělce.

„Já jsem tohle adresoval kolegům, ale platí to úplně pro každýho z vás. Na úřadech, v cukrárně, v kavárně, kdekoliv. Teď musíme mluvit, jinak dalších x let mluvit nebudeme moct,“ zdůraznil na závěr.

K politice se Kuba Ryba vyjadřuje opakovaně.

Třeba v roce 2024 vynadal stávajícímu premiérovi Andreji Babišovi.

„Prosím vás, na festivalu Votvírák chodí agent Bureš v našem tričku My ještě nejsme starý a fotí se u našeho stánku… Nefoťte se s tím pitomcem v našem tričku… zatím se ho nedaří odehnat… Jsem zásadně proti, aby si dělal reklamu u našeho stánku a s naším merchem,“ zdůraznil.

Ale současně lidem doporučoval, aby nechali zchladnout svoje hlavičky a nikomu nepřáli třeba smrt.

„Hele, tak se tady zase uklidnime… nepřejeme tady nikomu smrt nebo přesdržku. Prostě nechci, aby se politik fotil s našima hadrama před naším stánkem. Nasralo by mě to u jakýhokoliv politika a u „politika“ střihu Babiš mě to sere extra… konec hlášení.“

 

Kuba Ryba promlouvá

