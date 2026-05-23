BESIP: Rekordní počet motocyklů míří na české silnice

24.05.2026 22:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V letošní motorkářské sezóně eviduje Česká republika historicky nejvyšší počet nově registrovaných motocyklů.

Foto: Archiv
Popisek: BESIP - nové logo

Jen v dubnu letošního roku bylo registrováno 4309 nových vozidel kategorie L, což představuje nový rekord. BESIP prostřednictvím kampaně „Hele, motorka!“ upozorňuje na to, že zvyšující se počet motorek v provozu vyžaduje, aby je řidiči aut pozorně vnímali a počítali s nimi. Samotní motorkáři musí volit přiměřenou rychlost a předvídat rizikové situace. Do konce dubna již letos přišlo na silnicích o život 13 motocyklistů, dalších 61 se těžce zranilo. Nejrizikovější období sezóny přitom podle statistik teprve přichází.

„Popularita motocyklů na českých silnicích stále roste, což klade vyšší nároky na pozornost a odpovědnost všech účastníků provozu. Motocyklisté jsou výrazně zranitelnější než řidiči automobilů, a i drobná chyba může mít fatální následky. Apelujeme proto na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti a přizpůsobili jízdu podmínkám, i na řidiče automobilů, aby byli při jízdě maximálně obezřetní a aktivně motocyklisty vyhledávali,“ řekl ministr dopravy Ivan Bednárik.

Kampaň „Hele, motorka!“ letos pokračuje prostřednictvím preventivních akcí v regionech, spoluprací s Policií ČR a komunikační kampaně v rádiích a na sociálních sítích. „V rámci roadshow kampaně si mohou lidé na interaktivní obrazovce vyzkoušet simulaci dopravních situací z pohledu řidiče auta i motorkáře. Součástí programu jsou i kvízy, test pozornosti a ukázka situací, ve kterých lze motocyklistu snadno přehlédnout. Upozorňujeme na kontrolu mrtvých úhlů, správný odhad rychlosti motocyklu a zvýšenou pozornost při odbočování,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Poslední květnový víkend bude roadshow pokračovat na motoristické slavnosti Legendy na Výstavišti Praha, na Dni Karlovarského kraje či na Pustevnách v Beskydech. BESIP bude kampaň „Hele motorka!“ během letošní sezóny prezentovat na více než 50 akcích s veřejností.

Dopravní nehody motocyklistů patří dlouhodobě mezi nejzávažnější události na českých silnicích. V letošním roce (od ledna do dubna) již přišlo o život 13 motocyklistů (o 7 více než za stejné období loni), dalších 61 motorkářů se těžce zranilo (o 13 méně než za stejné období loni). Významnou část tragických nehod tvoří střety s osobními automobily (40,6 %), často v situacích, kdy řidič motocykl přehlédne při odbočování nebo změně jízdního pruhu.

Statistiky zároveň ukazují, že přibližně třetina smrtelných nehod motocyklistů se stává bez účasti dalšího vozidla, nejčastěji v důsledku nepřiměřené rychlosti nebo nezvládnutí řízení. Z nehodových dat vyplývá, že nejkritičtější měsíce pro motocyklisty nastávají v letním období, především v červnu a o prázdninách. Nejvyšší počet závažných následků dlouhodobě připadá na věkovou kategorii 45 až 54 let. V případech, kdy nehodu zaviní motocyklista, bývá nejčastější příčinou nepřiměřená rychlost. U ostatních řidičů dominuje nedání přednosti v jízdě.

