ČEZ: Už je to tady! Opět zveme na večerní rozhledy z nejvyšší rozhledny

Večerní rozhledy z nejvyšší oficiální rozhledny v České republice pokračují i během letošního podzimu. Po přirozené přestávce, během níž se čekalo až brzký soumrak navodí již odpoledne večerní atmosféru, tak Skupina ČEZ opět zve k návštěvě Infocentra v Elektrárně Ledvice v čase od 16 do 20 hodin, a to již ve středu 22. listopadu a následně v sobotu 9. prosince. Vstup je tradičně zdarma, stejně tak je ovšem i nutná registrace předem.

„Večerní pohled z ptačí perspektivy na osvětlenou krajinu a nasvícenou elektrárnu je skutečně nezaměnitelný. Ostatně svědčí o tom i obrovský zájem zaregistrovaných návštěvníků během předchozích výstupů na přelomu loňského a letošního roku. Do infocentra tehdy zavítalo bezmála 650 zájemců, někteří i opakovaně, o nevšední pohled do tmy z ochozu ve výšce 140 metrů. I my jsme se těšili, až to přírodní podmínky zase dovolí a budeme moci večerní prohlídky zopakovat. Podzimní a zvláště pak zimní počasí je totiž pro tento typ prohlídek ideální, jelikož je brzy tma,“ říká Kateřina Bartůšková, vedoucí infocenter Skupiny ČEZ.

Na večerní rozhledy z rozhledny pořádané 22. listopadu a 9. prosince je nutné si místo rezervovat předem, a to na telefonním čísle 411 102 313, případně e-mailem na infocentrum.ele@cez.cz. Více informací k akci naleznou zájemci na ZDE. Rozhledna s prosklenou vyhlídkou (ve finále tak měří na výšku 144 m) a volně přístupným zabezpečeným ochozem přitom všem nabízí neopakovatelný výhled na okolní krajinu ze střechy nejvyšší průmyslové stavby v Česku. Ten bude navíc umocněn příchodem tmy a tím i nasvětlenými městy a obcemi v jejím okolí.

V letošním roce se Infocentrum v Elektrárně Ledvice zaměřilo více na pořádání tematických akcí pro širokou veřejnost a hlavně rodiny s dětmi. Populárními se tak například staly právě večerní Rozhledy z rozhledny. Po nich následovaly Aprílové Velikonoce, Den dětí s hasiči ze Severočeských dolů Bílina a také Rozloučení s prázdninami. Zatím poslední akcí byla Fyzikální show pro malé i velké v podání Úžasného divadla fyziky. „Nyní jsou to dva večerní Rozhledy z rozhledny, k nimž na začátku prosince přidáme ještě jednou překvapení,“ uzavírá Kateřina Bartůšková.

Za třináct let existence infocentra si do něj našlo cestu bezmála 70 000 návštěvníků. Jen v loňském roce jich bylo 8 397.

