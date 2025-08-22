Stát prodává pytle na dětské mrtvoly. Už je nepotřebuje

Nebylo dost mrtvol. Státní správa hmotných rezerv se zbavuje nepotřebných pytlů na zemřelé včetně dětí do deseti let. Ani na mrazáky v ulicích v časech covidu nedošlo. A vaky, které stály balík, jsou už nepotřebné. Do výběrového řízení se může přihlásit každý, kdo má víc než 18 let.

Nezvyklé výběrové řízení vyhlásila Státní správa hmotných rezerv (SSHR).

Zdroj: SSHR

Předmětem nabídky jsou nepotřebné pohotovostní zásoby státu – konkrétně plastové vaky na dospělé a také na zemřelé děti do 10 let.

Zdroj: SSHR

Zájemci si mohou nabízené pytle prohlédnout ve Skladovém areálu Národního centra zásob humanitární pomoci v Olomouci. Nakládku a dopravu si kupující zajistí na vlastní náklady.

Zdroj: SSHR

Nabídka musí obsahovat množství kusů (MJ), nabízenou kupní cenu v Kč bez DPH za měrnou jednotku (MJ) a za požadované množství celkem.

Zdroj: SSHR

SSHR vybere nabídku s nejvyšší nabízenou kupní cenou. Kupující pak musí zaplatit předem.

Zdroj: SSHR

K dispozici je 4300 plastových vaků na dospělé a 900 pytlů na děti do 10 let. Za vak pro dospělé musí zájemce nabídnout nejméně 66 korun za kus. Pytel na dítě nelze získat levněji než za 58 korun.

Zdroj: SSHR

Výběrového řízení se mohou zúčastnit zájemci starší 18 let nebo právnické osoby. Poškozené pytle není možné po zakoupení reklamovat. Nabídku je třeba předložit nejpozději do 11. září do 12:00 hodin.

Podivné výběrové řízení budí otázky, kde se v majetku státu vzaly pytle na mrtvoly, nabízené za minimálně 336 tisíc korun.

Neupotřebené pytle z časů covidu?

V časech covidové pandemie se v médiích často objevovaly dramatické titulky o přetížených nemocnicích, o nedostatku lůžek na JIP a o vysoké úmrtnosti, zejména mezi staršími lidmi. Běžné byly zprávy o zbytečných úmrtích kvůli nedodržování opatření nebo pomalému očkování.

Před podceněním situace opakovaně varoval evoluční biolog Jaroslav Flegr, profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jenž také kritizoval nedostatečná opatření. V srpnu 2020 upozorňoval, že pandemie není zdaleka pod kontrolou, přestože mnozí věřili, že po jarním lockdownu je „nejhorší za námi“. Flegr varoval, že letní uvolnění opatření a návrat k „normálu“ byly promarněnou příležitostí k přípravě na podzimní vlnu. Zdůrazňoval, že absence varování ze strany politiků a nedostatečná příprava povedou k nekontrolovanému šíření viru.

Navrhoval okamžité zavedení přísnějších protiopatření jako uzavření škol, zejména vysokých a středních, a přechod na distanční výuku, protože tyto instituce podle něj mohly efektivně fungovat online. V září 2020 zdůrazňoval, že existuje „malé okno příležitosti“ k zamezení dalšího šíření viru, jinak hrozí „neřízený lockdown“, kdy lidé budou z obavy nebo kvůli karanténě přestávat chodit do práce a že ekonomika i společnost utrpí.

Tvrdil, že v ulicích uvidíme mrazáky na mrtvoly. Opatření přijatá vládou Andreje Babiše označil za nedostatečná. Očekával tehdy, že katastrofě nezabrání, pouze ji oddálí. Podle jeho předpovědi si měl covid vyžádat desetitisíce obětí.

Flegr zdůrazňoval důležitost očkování, zejména třetí posilovací dávky, protože u starších lidí imunita po očkování rychle slábne. Kromě akutních rizik zmiňoval možné dlouhodobé zdravotní a kognitivní dopady covidu-19, a to i u mladých lidí. Jeho výzkum naznačoval, že i mírné průběhy mohou mít trvalé následky na imunitní systém a celkové zdraví.

V roce 2021 se objevila informace, že ČR má druhý nejvyšší počet úmrtí na obyvatele na světě.

Počet úmrtí pravidelně zveřejňovalo Ministerstvo zdravotnictví. Data ukazovala, že k červenci 2022 bylo v ČR zaznamenáno 40.343 úmrtí spojených s covidem-19 při celkovém počtu 3,95 milionu nakažených. Nicméně někteří kritici, včetně veřejnosti na sociálních sítích, zpochybňovali, zda všechna úmrtí hlášená jako „covidová“ byla skutečně způsobena virem, nebo zda šlo o úmrtí „s covidem“, např. u pacientů s jinými vážnými onemocněními.

Zatímco někteří lidé brali varování vážně, jiní vnímali časté zdůrazňování počtu obětí jako „strašení“ s cílem ospravedlnit přísná opatření. Na sociálních sítích se objevovaly příspěvky zpochybňující konkrétní opatření, např. nošení roušek v lese nebo zákaz vycházení, někteří uživatelé je označovali za přehnaná. Veřejné protesty proti lockdownům a očkování reflektovaly nespokojenost obyvatel způsobenou přísnými omezeními, vyzýváním k vakcinaci, varováním před nákazou covidem a zveřejňováním dat o počtu zemřelých.

autor: Naďa Borská

