ČEZ: Uzávěrka 10. ročníku soutěže „Vím proč“ se blíží

Už jen necelý měsíc mohou žáci základních a středních škol posílat videa do soutěže „Vím proč“ o nejzdařilejší fyzikální pokusy. Autoři nejlepších videí obdrží 200 tisíc korun na nové vybavení učebny, které výhercům poskytne Nadace ČEZ. Získají také poukazy na online nákupy v e-shopu Mall. Videa lze na web vimproc.cz vkládat do 15. května, ta nejlepší odborná porota vyhlásí v červnu. Celkem jsou pro vítěze připraveny ceny v hodnotě půl milionu korun.

reklama

Oblíbená sopka na stole, lávová lampa nebo přeměna elektrické energie na magnetické pole. To jsou jen některé ze zajímavých fyzikálních videopokusů, které se zatím letos zapojily do klání o nejlepší fyzikální videa. Uzávěrka přihlášek do oblíbené soutěže „Vím proč“ končí 15. května, zájemci tak ještě stihnou svoje kreativní výtvory přihlásit a zařadit se do boje o atraktivní finanční odměny i další ceny.

Místo vzorečků a příkladů nabízí soutěž „Vím proč“ interaktivní formu fyziky, kdy žáci prezentují pro ně nejzajímavější zákonitosti tohoto předmětu. Díky tomu mohou k oboru získat mnohem bližší vztah něž při běžné školní výuce a začít o fyzice přemýšlet jiným, praktičtějším směrem. Třeba i jako o součásti svého budoucího povolání. Videa mohou využít i učitelé během výuky a ukázat žákům, jak zábavná může fyzika být.

„Koho baví fyzika, má ve Skupině ČEZ do budoucna dveře rozhodně otevřené. Je to pro energetiku naprosto klíčový předmět. Proto ty, kdo se fyziky nebojí a umí o ní i poutavě vyprávět, chceme ocenit a třeba za pár let i přivítat mezi námi v některém z našich provozů jako nového kolegu. Mnoho žáků, kteří zatím nejsou fyzikálními nadšenci, třeba díky „Vím proč“ najde k tomuto zábavnému a perspektivnímu oboru cestu,“ říká Martin Máca, vedoucí týmu strategický nábor ČEZ, který soutěž „Vím proč“ organizuje.

Úkolem účastníků je natočit video, ve kterém ukáží konkrétní fyzikální jev nebo zákon. Nepotřebují k tomu přitom žádné speciální vybavení: vystačí si s předměty, které se najdou běžně doma, v garáži nebo na zahradě. Zásadní roli hraje i kreativní zpracování – video má vedle poučení též zaujmout a pobavit.

Letošní ročník „Vím proč“ nabízí opět také další soutěžní kategorie. Ryze dívčí týmy automaticky navíc soutěží o zábavnou Fyzikální show pro celou svou třídu od souboru Údif (Úžasné divadlo fyziky) nebo exkurzi do provozu vybrané elektrárny. Už loni soutěž děvčata ovládla: tvořila sice necelou polovinu účastníků (42 %) ale obsadila hned pět ze šesti medailových pozic včetně hlavní ceny.

Powerbanku se solárním panelem mohou vyhrát ti, kteří se rozhodnou nafilmovat pokus využívající obnovitelné zdroje (slunce, voda, vítr), nebo pokus spojený s jadernou energií. Autoři videa, které nasbírá nejvíce hlasů od veřejnosti, dostanou balíček stylových dárkových předmětů.

Psali jsme: Nadace ČEZ: V obci Plchovice obnovili ovocný sad ČEZ letos investuje na Dlouhých stráních přes 400 mil. Kč ČEZ: Temelínské cyklobusy zahájily sezónu ČEZ, VŠTE: Vysoké školy budou spolupracovat při rozvoji energetiky v jižních Čechách

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE