ČEZ: V Dukovanech startují oblíbené noční prohlídky jaderné elektrárny

V Jaderné elektrárně Dukovany s koncem prázdnin možnost mimořádných zážitků a podívaných rozhodně nekončí. Na září energetici přišli se speciálními nočními prohlídkami elektrárny. Zájemci o bezemisní výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách tak nepřijdou ani v září zkrátka. Na pátky od 6. 9. do 27. 9. v době vždy od 21.00 do 01.00 hod. energetici pro veřejnost připravili speciální noční exkurze. V rámci těchto exkurzí kromě informačního centra zkušení průvodci zavedou návštěvníky na simulátor blokové dozorny, který slouží k výcviku operátorů, dále na strojovnu s turbosoustrojím a na závěr do skladu použitého jaderného paliva. To vše pod rouškou tmy, která dává vyniknout jiným zařízením a pohledům, než je tomu ve dne.

Počet účastníků exkurze je z důvodu režimových opatření omezen a zúčastnit se jich mohou pouze osoby s českou státní příslušností a starší 15 let (s sebou si přinesou platný občanský průkaz pro prokázání totožnosti).

Zájemci o tyto exkurze se mohou přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře na www.cez.cz/ic-dukovany , a to s uvedením požadovaných údajů od všech zájemců: termín exkurze, jméno a příjmení, číslo platného OP, datum narození, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště a telefonní kontakt. Jedna rezervace platí pro jednoho návštěvníka. Formulář je dostupný také na www.cez.cz v aktualitách nebo v seznamu prohlídek.

Lákavý program pro návštěvníky infocenter ČEZ nabízí i v závěru prázdnin. Pro děti je připravena soutěž „Hledej“, která už přivedla tisíce rodin. V infocentru na návštěvníky čeká kvíz s pěti otázkami na téma obnovitelných zdrojů energie a jaderné energetiky. Odměnou za správné odpovědi je oblíbená hra „Hledej“. Více ZDE.

