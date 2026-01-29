ČEZ: V Temelíně odstartovaly charitativní snídaně

30.01.2026 8:52 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Šest charitativních snídaní se uskuteční v první polovině letošního roku v Jaderné elektrárně Temelín.

ČEZ: V Temelíně odstartovaly charitativní snídaně
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Zaměstnanci si při nich odnáší gastronomický zážitek, neziskové organizace prostředky na svůj další rozvoj. V závěru ledna proběhla první letošní snídaně v hlavní administrativní budově Jaderné elektrárny Temelín. Jen loni si neziskové organizace během jedenácti snídaní odvezly částku přes 350 000 Kč na podporu lidí se zdravotním postižením a jejich zapojování do pracovního i běžného života.

Čerstvé koláče, plněné sendviče nebo lahodná káva. Taková nabídka vítala v závěru ledna pracovníky Jaderné elektrárny Temelín v jeho hlavní administrativní budově. Zakoupením snídaně zaměstnanci současně podpořili neziskovou organizaci Centrum Martin, která zajišťuje pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením. A třebaže energetici mají v Temelíně vlastní kantýnu a snídaňovou nabídku, tak u dobrot z neziskových organizací je vždy velká fronta.

„Na tyto snídaně se vždycky hodně těším. Jednak jsou moc dobré a taky je to příležitost pomoci správné věci. Koláče byly vynikající a káva mě vždy probere,” uvedla Jitka Lhotská, specialistka vnějších vztahů.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 1,4 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

