Rajchl (PRO): IQ test jako kvalifikační předpoklad pro kandidaturu do veřejných funkcí

17.03.2026 18:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k mediálnímu výstupu poslance Hlavatého za STAN.

Foto: Repro Zákony Bohatství, YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Po zhlédnutí debaty na CNN Prima News mezi poslancem Matějem Hlavatým a moderátorem Michalem Půrem jsem nabyl přesvědčení, že je na čase zakotvit jako kvalifikační předpoklad pro kandidaturu do veřejných funkcí úspěšné absolvování IQ testu.

Matěj Hlavatý, STAN: " Víte, jak na Ostravsku vypadá ta krajina po těžbě toho uhlí? Já myslím, že každej si oddech a kdybyste teď řek, že obnovíte na Ostravku ty těžby v tý krajině, tam kde ještě ty ložiska jsou, tak bych chtěl vidět, jak by vás rychle hnali. Já mluvím o tom hnědým uhlí, já mluvím o hnědým uhlí, který se těžilo na povrchu těmi velkými stroji...já to tam znám."

Michal Půr: “Ale na Ostravsku se netěží hnědé uhlí...tam se těží černé uhlí, to je hlubinná těžba."

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Hlavatý , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Byl by IQ test vhodným sítem pro vstup do politiky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Barbora Urbanová byl položen dotaz

Selhání systému

Opravdu selhává systém a dochází k protiústavním rozhodnutím jak zde píšete? https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Urbanova-STAN-Takhle-to-dopada-vzdycky-kdyz-uprednostnite-sebe-pred-ostatnimi-788083 Jestli ano, není to hodně na pováženou a je třeba s tím něco udělat? Nebo to byl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

