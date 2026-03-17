Rajchl (PRO): IQ test jako kvalifikační předpoklad pro kandidaturu do veřejných funkcí

Po zhlédnutí debaty na CNN Prima News mezi poslancem Matějem Hlavatým a moderátorem Michalem Půrem jsem nabyl přesvědčení, že je na čase zakotvit jako kvalifikační předpoklad pro kandidaturu do veřejných funkcí úspěšné absolvování IQ testu.
Matěj Hlavatý, STAN: " Víte, jak na Ostravsku vypadá ta krajina po těžbě toho uhlí? Já myslím, že každej si oddech a kdybyste teď řek, že obnovíte na Ostravku ty těžby v tý krajině, tam kde ještě ty ložiska jsou, tak bych chtěl vidět, jak by vás rychle hnali. Já mluvím o tom hnědým uhlí, já mluvím o hnědým uhlí, který se těžilo na povrchu těmi velkými stroji...já to tam znám."
Michal Půr: “Ale na Ostravsku se netěží hnědé uhlí...tam se těží černé uhlí, to je hlubinná těžba."
JUDr. Jindřich Rajchl
