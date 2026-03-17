Izrael hlásí likvidaci špiček režimu. Írán odmítl příměří

Izraelský ministr obrany Israel Katz v úterý uvedl, že izraelské síly zabily šéfa íránské bezpečnostní rady Aliho Laridžáního a Gholamrezu Soleimaniho, který vedl dobrovolnickou milici Basij. Agentura Reuters informovala, že Teherán dosud smrt Laridžáního nepotvrdil.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu k tomu dodal, že Izrael se snaží o oslabení íránského vedení proto, aby dal Íráncům příležitost povstat a svrhnout svou vládu.
Mezitím Írán odmítl návrh na příměří se Spojenými státy, které mu prostřednictvím dvou zprostředkujících zemí předaly návrhy na zmírnění napětí. Agentuře Reuters to prozradil vysoký úředník, který si nepřál být jmenován.
Nejvyšší vůdce ajatolláh Modžtaba Chameneí prohlásil, že na mír není vhodná doba.
„Není správný čas na mír, dokud nebudou Spojené státy a Izrael sraženy na kolena, nepřijmou porážku a nezaplatí odškodné,“ citoval Chameneího nejmenovaný úředník.
Boje tak pokračovaly i v úterý. V Izraeli zněly po celý den protiletecké sirény v Tel Avivu a okolí, přičemž íránské raketové útoky si vyžádaly nejméně dvanáct obětí.
Írán uvedl, že drony zasáhly izraelská kybernetická centra a také zařízení zbrojní firmy Rafael. Izrael naopak oznámil nové útoky na infrastrukturu íránského režimu v Teheránu a na základny Hizballáhu v Bejrútu.
