Izrael hlásí likvidaci špiček režimu. Írán odmítl příměří

17.03.2026 18:15 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Izrael oznámil, že při úderech zabil šéfa íránské bezpečnostní rady Alího Laridžáního a velitele milice Basij Gholamrezu Soleimaniho. Nový nejvyšší vůdce Íránu Modžtaba Chameneí odmítl návrh na příměří a prohlásil, že k míru může dojít až poté, co budou Spojené státy spolu s Izraelem poraženy.

Foto: Repro X
Popisek: Útoky na Írán - ilustrační foto

Izraelský ministr obrany Israel Katz v úterý uvedl, že izraelské síly zabily šéfa íránské bezpečnostní rady Aliho Laridžáního a Gholamrezu Soleimaniho, který vedl dobrovolnickou milici Basij. Agentura Reuters informovala, že Teherán dosud smrt Laridžáního nepotvrdil.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu k tomu dodal, že Izrael se snaží o oslabení íránského vedení proto, aby dal Íráncům příležitost povstat a svrhnout svou vládu.

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

9%
91%
hlasovalo: 14911 lidí
„Nestane se to najednou, nebude to snadné. Ale pokud vytrváme, poskytneme jim příležitost vzít svůj osud do vlastních rukou,“ uvedl Netanjahu.

Mezitím Írán odmítl návrh na příměří se Spojenými státy, které mu prostřednictvím dvou zprostředkujících zemí předaly návrhy na zmírnění napětí. Agentuře Reuters to prozradil vysoký úředník, který si nepřál být jmenován.

Nejvyšší vůdce ajatolláh Modžtaba Chameneí prohlásil, že na mír není vhodná doba.

„Není správný čas na mír, dokud nebudou Spojené státy a Izrael sraženy na kolena, nepřijmou porážku a nezaplatí odškodné,“ citoval Chameneího nejmenovaný úředník.

Boje tak pokračovaly i v úterý. V Izraeli zněly po celý den protiletecké sirény v Tel Avivu a okolí, přičemž íránské raketové útoky si vyžádaly nejméně dvanáct obětí.

Írán uvedl, že drony zasáhly izraelská kybernetická centra a také zařízení zbrojní firmy Rafael. Izrael naopak oznámil nové útoky na infrastrukturu íránského režimu v Teheránu a na základny Hizballáhu v Bejrútu.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Írán , Izrael , USA , zahraničí , Blízký východ , Netanjahu , Chameneí

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Myslíte si, že válka mezi Izraelem a Íránem skončí do měsíce?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Barbora Urbanová byl položen dotaz

Selhání systému

Opravdu selhává systém a dochází k protiústavním rozhodnutím jak zde píšete? https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Urbanova-STAN-Takhle-to-dopada-vzdycky-kdyz-uprednostnite-sebe-pred-ostatnimi-788083 Jestli ano, není to hodně na pováženou a je třeba s tím něco udělat? Nebo to byl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

