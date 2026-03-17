Komínek (KSČM): To by tak hrálo, aby lidi jezdili vlakem

To by tak hrálo, aby lidi jezdili vlakem!
Radní Středočeského kraje Petr Borecký (STAN) opět rozšířil seznam vlaků určených k likvidaci. Nově se na seznam dostaly tratě Rakovník - Beroun nebo také Vrané nad Vltavou - Čerčany, známá též pod názvem Posázavský Pacifik. Reálně hrozí, že již od letošního prosince vlaky na těchto tratích nevyjedou. A to navzdory tomu, že jsou využívané velmi intenzivně. Obrázek níže zachycuje cvrkot na Posázavském Pacifiku minulou sobotu.
Záminka? Zpackaný zákon o DPH, který byl přijat za minulé vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Podle tohoto zákona budou muset kraje při financování provozu drážní dopravy nově platit dopravcům DPH. Samo o sobě je tento fakt absurdní. Ale ještě absurdnější je, že pan Borecký se vymlouvá na zákon, pro který hlasovali poslanci z jeho vlastní strany, a to v době, kdy jeho strana byla ve vládě. Co pan Borecký tehdy udělal v rámci hnutí STAN proti přijetí tohoto zpackaného zákona?
Je tedy evidentní, že Boreckému nejde o to, aby znění tohoto zpackaného zákona bylo napraveno, naopak mu jde o to, aby měl záminku k další likvidaci vlakové dopravy.
Jelikož však chci řešit problémy konstruktivně, budu určitě apelovat na vedení našeho Ústeckého kraje, aby tuto situaci řešilo s vládou a aby kraje nemusely platit DPH za objednávku drážní dopravy.
Stejně tak hodlám usilovat o nulovou DPH na veškeré jízdenky.
