Komínek (KSČM): To by tak hrálo, aby lidi jezdili vlakem

17.03.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k situaci veřejné dopravy ve Středočeském kraji.

Popisek: Jaroslav Komínek

To by tak hrálo, aby lidi jezdili vlakem!

Radní Středočeského kraje Petr Borecký (STAN) opět rozšířil seznam vlaků určených k likvidaci. Nově se na seznam dostaly tratě Rakovník - Beroun nebo také Vrané nad Vltavou - Čerčany, známá též pod názvem Posázavský Pacifik. Reálně hrozí, že již od letošního prosince vlaky na těchto tratích nevyjedou. A to navzdory tomu, že jsou využívané velmi intenzivně. Obrázek níže zachycuje cvrkot na Posázavském Pacifiku minulou sobotu.

Záminka? Zpackaný zákon o DPH, který byl přijat za minulé vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Podle tohoto zákona budou muset kraje při financování provozu drážní dopravy nově platit dopravcům DPH. Samo o sobě je tento fakt absurdní. Ale ještě absurdnější je, že pan Borecký se vymlouvá na zákon, pro který hlasovali poslanci z jeho vlastní strany, a to v době, kdy jeho strana byla ve vládě. Co pan Borecký tehdy udělal v rámci hnutí STAN proti přijetí tohoto zpackaného zákona?

Je tedy evidentní, že Boreckému nejde o to, aby znění tohoto zpackaného zákona bylo napraveno, naopak mu jde o to, aby měl záminku k další likvidaci vlakové dopravy.

Jelikož však chci řešit problémy konstruktivně, budu určitě apelovat na vedení našeho Ústeckého kraje, aby tuto situaci řešilo s vládou a aby kraje nemusely platit DPH za objednávku drážní dopravy.

Stejně tak hodlám usilovat o nulovou DPH na veškeré jízdenky.

Jaroslav Komínek

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

