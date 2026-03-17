Vyšší daň, menší výnos. Fialova vláda tlačila na líh, ale stát vybral méně peněz

17.03.2026 17:44 | Zprávy
autor: Jan Procházka

Měla to být součást ozdravování veřejných financí. Místo silnější státní kasy ale přišlo nepříjemné zjištění: opakované zvyšování spotřební daně z lihu, které prosadila minulá vláda Petra Fialy, podle Unie výrobců a dovozců lihovin ČR nepřineslo slíbený efekt. Sazba daně šla prudce nahoru, inkaso však stagnovalo a nakonec dokonce kleslo. Podle výrobců je to vážný signál, že stát svou daňovou politikou nevydělal, ale naopak otevřel větší prostor šedé a černé ekonomice.

Foto: archiv
Popisek: Alkohol.

„Minulá vláda Petra Fialy opakovaně, nepromyšleně a diskriminačně výlučně u lihovin zvyšovala sazbu spotřební daně, ale inkaso se s růstem sazby nezvýšilo, a naopak začalo klesat. To je nejen v rozporu s očekáváním minulé vlády, a i při klesající spotřebě alkoholických nápojů je to silný signál, že se část trhu přesouvá do nelegálního, a tedy nezdaněného prostředí,“ říká Vladimír Darebník, výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin ČR (UVDL), která zastupuje zhruba 85 % legálního trhu lihovin a jejíž členové za posledních pět let odvedli do státního rozpočtu více než 43 miliard korun na spotřební dani.

Čísla ze státního rozpočtu jsou v tomto směru výmluvná. Inkaso spotřební daně z lihu dosáhlo v roce 2023 částky 8,972 miliardy korun, v roce 2024 činilo 8,965 miliardy a v roce 2025 kleslo na 8,864 miliardy korun. Stát tedy po dalším zvýšení sazby nevybral víc, ale méně. Současně sazba daně vzrostla z 32 250 korun za hektolitr etanolu v roce 2023 na 35 500 korun v roce 2024 a na 39 100 korun v roce 2025. Celkově tedy o 21,2 procenta.

„Ta jednoduchá věta vystihuje problém. Sazba šla o více než pětinu nahoru, inkaso ne,“ dodává Darebník.

Nejde přitom jen o spor mezi státem a jedním průmyslovým odvětvím. Ve hře je širší otázka, jak stát vůbec přistupuje k výběru daní. Pokud má spotřební daň posilovat rozpočet a zároveň regulovat trh, nestačí sledovat růst sazby. Rozhodující je výsledek. U lihu se podle UVDL ukazuje, že mechanické zvyšování daňové zátěže bez důsledné kontroly trhu může vést k opačnému efektu: legální výrobci nesou vyšší náklady, stát inkasuje méně a prostor dostávají ti, kteří pravidla obcházejí.

Unie přitom nezpochybňuje, že se na vývoji podílí i pokles spotřeby alkoholu. Naopak otevřeně připouští, že spotřeba v Česku klesá a že s tím je nutné při hodnocení pracovat. Podle posledních dostupných údajů spadla spotřeba lihovin v přepočtu na čtyřicetiprocentní alkohol z 6,63 litru na osobu v roce 2023 na 6,05 litru v roce 2024. Klesá i spotřeba piva a vína. Jenže právě v okamžiku, kdy stát zároveň zvyšuje sazbu, by se měl tento krok při funkčním systému na inkasu projevit. To se nestalo.

„Pokud by platilo, že jde jen o spotřebu, zvýšení sazby o dalších 10 % v roce 2025 by se muselo na inkasu projevit. Nestalo se. A to je klíčový moment,“ říká Darebník.

Nejvýrazněji to podle Unie ukázal rok 2025. Mezi roky 2024 a 2025 vzrostla sazba spotřební daně o 10,1 procenta, zatímco inkaso zhruba o 1,1 procenta kleslo. Pokud by se tento rozpor měl vysvětlit pouze poklesem legální spotřeby, musel by legální trh během jediného roku propadnout přibližně o deset procent. To už podle výrobců není běžné ochlazení, ale signál, že část prodejů odtéká mimo oficiální zdaněný systém.

„Jinými slovy: buď by musel nastat mimořádný dvouciferný propad legálního trhu, nebo ten objem někde mizí. Kde? Přes hranice, nebo mimo legální prodej. A právě tomu odpovídá logika daňového tlaku. Čím vyšší rozdíl mezi legální a nelegální cenou, tím větší motivace systém obcházet,“ vysvětluje Darebník.

Do vývoje navíc promluvilo i předzásobení na konci roku 2023, kdy se trh podle Unie zásobil ještě za starší, nižší sazbu. Vzhledem ke splatnosti daně se tento krok promítl do nižšího inkasa v lednu a únoru 2024 a mohl část problému statisticky zakrýt. O to více podle výrobců vyniká vývoj v roce 2025, kdy už se na časový posun nelze donekonečna odvolávat. Daň se zvýšila znovu, ale výnos do státní pokladny stejně nevzrostl.

UVDL zároveň upozorňuje, že přeshraniční nákupy nejsou žádná teorie. V českých podmínkách je podle ní realistické, že část spotřebitelů míří za nákupy do Německa nebo Rakouska, kde mohou být některé lihoviny cenově výhodnější. Nejde podle Unie o hlavní důkaz, ale o zcela logický mechanismus: čím větší rozdíl mezi domácí daňově zatíženou cenou a cenou za hranicemi, tím větší motivace obejít tuzemský trh.

Ještě vážnější je podle výrobců domácí šedá a černá zóna. Právě tam se podle nich daňová politika minulých let může obracet proti samotnému státu. Legální trh nese vyšší zátěž, zatímco nelegální nabídka získává cenovou výhodu. A stát, který měl na vyšší sazbě vydělat, nakonec ztrácí dvakrát: na výběru peněz i na kontrole trhu.

„Neříkáme, že klesající spotřeba alkoholu nehraje v inkasu spotřební daně roli. Hraje. Ale stát nemůže stavět rozpočtové plány na tom, že bude zvyšovat sazbu, a současně podcení kontrolu nelegálního trhu. Pokud stát zvyšuje sazby a současně neudělá tvrdá opatření proti nelegálnímu lihu a přeshraničním nákupům, výsledkem je přesně to, co vidíme: příjmy státu nerostou, domácí producenti jsou pod extrémním tlakem a naopak bobtná černý trh a ruce si mnou ti, kterých se spotřební daň netýká vůbec nebo u jejichž výrobků sazba neroste,“ říká Vladimír Darebník.

Debata tak není jen o alkoholu. Je také o tom, zda český stát nastavuje daně podle reálných výsledků, nebo podle politické potřeby ukázat tvrdost a rozpočtovou odpovědnost. U lihu se dnes stále hlasitěji ozývá, že vyšší sazba sama o sobě ještě neznamená vyšší výnos. A že bez kontroly trhu se může z daňového opatření stát jen další rána pro legální podnikání.

Unie připomíná, že sdružuje hlavní legální výrobce a dovozce, tedy firmy, které fungují pod přísnou regulací, kontrolami a odvádějí daně v plném rozsahu. Vedle toho se podílí také na preventivních a vzdělávacích aktivitách zaměřených na odpovědnou konzumaci alkoholu a ochranu mladistvých. O to ostřeji nyní upozorňuje, že stát svým přístupem paradoxně oslabuje právě ten segment trhu, který kontroluje a z něhož má mít jistý příjem.

„Jestli chceme opravdu chránit veřejné zdraví i veřejné rozpočty, nemůžeme podporovat prostředí, kde se legální trh oslabuje a nelegální posiluje. Spotřební daň má být nástroj, který funguje. Dnes u lihu zjevně nefunguje tak, jak stát sliboval,“ uzavírá Darebník.

UVDL proto vyzývá vládu i odpovědné instituce, aby přestaly hodnotit daňovou politiku jen podle výše sazeb na papíře a začaly ji poměřovat skutečným výnosem a dopady na trh. Jinak podle ní hrozí, že stát bude dál tlačit na legální sektor, zatímco peníze mu budou unikat mimo dohled.

„Větší daňový tlak bez odpovídající kontroly je cesta k tomu, že stát nevybere víc – jen ztratí další část trhu z dohledu,“ dodává Vladimír Darebník.

