Kolář (TOP 09): Macinka pracuje na tom, aby se tu ruský vliv zvýšil

17.03.2026 16:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ruskému vlivu v ČR.

Kolář (TOP 09): Macinka pracuje na tom, aby se tu ruský vliv zvýšil
Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Vládě Petr Fiala jsem hodně vyčítal, že nedokázala líp bojovat s ruským vlivem v Česku. Bylo to ale bohužel pořád lepší, než když český ministr aktivně pracuje na tom, aby se tu ten vliv zvýšil.

Což je přesně to, co dělá Petr Macinka. Dodneška nebyl schopný vládě dodat opatření, které by bránilo vstupu ruských diplomatů-špionů do Česka. Připravený návrh schovává v šuplíku a  fakticky tak drží rusům otevřené dveře, a to i přes velmi jasné varování bezpečnostních složek. Asi si nemusíme připomínat, že to byl přesně tenhle druh „diplomatů“, kdo tu připravil Vrbětice.

Krom Macinkovy bludné představy, že ruským agentům stačí napsat e-mail místo toho, aby museli mít povolení, je na celé záležitosti děsivá i donebevolající trapnost ministra, který se chvíli hájil tím, že „nestíhá“.

Bohužel ale stíhá službám velmi okatě, po Zemanovsku, dávat najevo, že jsou čučkaři, nadbíhat všelijakým trojským koním “bránícím svobodu projevu”, destruovat chod "Zamini", likvidovat kvalitní kariérní diplomaty a úspěšně oslabovat Česko v boji s nejen ruskými hybridními vlivy. 

Díky Seznam Zprávy  za důležitý článek!

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kolář , TOP 09

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Snaží se ministr Macinka, aby v ČR mělo Rusko větší vliv?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kolář (TOP 09): Macinka pracuje na tom, aby se tu ruský vliv zvýšil

16:14 Kolář (TOP 09): Macinka pracuje na tom, aby se tu ruský vliv zvýšil

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ruskému vlivu v ČR.