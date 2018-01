ČEZ: Výroba z biomasy rostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností

V roce 2017 dosáhla výroba elektřiny z biomasy v elektrárnách a teplárnách členů Skupiny ČEZ v ČR téměř 573 milionů kWh, což znamená pokrytí spotřeby 230 tisíc domácností. Drtivou většinu spalované biomasy tvořila tradičně dřevní štěpka.

„Průběžné zvyšování produkce z biomasy je podmíněno neustálou optimalizací vztahů s dodavateli, investicemi do zkvalitňování provozů a dobrými klimatickými podmínkami. Tyto faktory nám dovolily dosáhnout v roce 2017 meziročního růstu výroby o 14 %,“ komentuje pozitivní vývoj Petr Hodek, generální ředitel společnosti ČEZ Teplárenská, která v rámci Skupiny ČEZ teplárenské lokality obsluhuje.

Výroba z biomasy v provozech Skupiny ČEZ v ČR (miliony kWh)

Výroba 2016 Výroba 2017 Elektrárna Poříčí 206,123 219,467 Elektrárna Hodonín 253,751 321,107 EC Jindřichův Hradec 40,126 32,399 Celkem v ČR 500,000 572,973

Lídrem spalování biomasy ve Skupině ČEZ v České republice je dlouhodobě Elektrárna Hodonín, která disponuje pro tyto účely nejkvalitnějším zázemím (viz virtuální prohlídka elektrárny). Vedle analytické laboratoře patří k základním prvkům moderního provozu v Hodoníně třídič biomasy a především unikátní vzorkovač biomasy na spotřebě. V Hodoníně se kromě elektřiny vyrábí i teplo. „I loni šlo o 500 TJ tepla, z toho 420 TJ pocházelo z biomasy. K meziročnímu nárůstu výroby z biomasy významně přispěla realizace úprav na druhém z fluidních kotlů, který může být nově provozován na čistou biomasu až do 80 % jmenovitého výkonu,“ uvedl Radek Kučera, manažer výrobní jednotky Hodonín společnosti ČEZ Teplárenská. Provoz je také evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla. I v loňském roce ho hodonínští energetici dodali do slovenského města Holíč zhruba 90 TJ.

Objem produkce z biomasy průběžně navyšuje také východočeská Elektrárna Poříčí. Základem byl přechod do režimu čistého spalování na fluidním kotli zahájený před pěti lety. V praxi to znamenalo vybudovat nové příjmové místo biomasy včetně třídiče, pásovou dopravu z příjmového místa, nový biozásobník na kotli s dávkovacím zařízením, nový odvod ložového popela a úpravy spalovací komory kotle.

Nejvýznamnější akcí roku 2017 v oblasti biomasy ve Skupině ČEZ byla generální oprava technologie v Energetickém centru Jindřichův Hradec za 30 milionů korun, která si po devíti letech spolehlivého provozu vyžádala odstávku zařízení po celou dobu letních prázdnin. Provoz, který původně pokrýval energetické potřeby textilky Jitka, a.s., prošel opravou kotle, turbogenerátoru a kompletní výměnou látkového filtru a napájecí nádrže. Zařízení spaluje především obilnou slámu, řepkovou slámu a seno. Palivo je slisováno a dodáváno v podobě standardizovaných balíků, kterých se zde ročně spálí více než 130 tisíc. Vedle již zmíněné generální opravy společnost zahájila výstavbu nového biomasového kotle v hodnotě 85 mil. Kč, s jehož uvedením do provozu počítá na podzim roku 2018.

Více o spalování biomasy v rámci Skupiny ČEZ najdete zde.

V rámci výroby z obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ je výroba z biomasy druhou nejvýznamnější po výrobě z vodních elektráren.

Psali jsme: Dispečink ČEZ Distribuce eviduje aktuálně desítky poruch ČEZ: Loni přijelo rekordních 224 tisíc zájemců o energetiku Společnost ČEZ změnila plány. Kvůli prezidentským volbám ČEZ prodlužuje otevírací dobu na zákaznických centrech po celé republice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva