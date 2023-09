ČEZ: Z Česka, Slovenska, Německa, ale i USA dorazili návštěvníci vodní elektrárny Střekov během Dnů evropského dědictví

reklama

Návštěvníci se přitom rekrutovali jak z místních, tak i přespolních zájemců o komentovanou půlhodinovou prohlídku celým jejím provozem. Ti vzdálenější přijeli například z Liberce, ale třeba i ze sousedního Německa. Slyšet byla i slovenština. Bezesporu nejvzdálenějším účastníkem jedné z exkurzí byl ale Andrew Walter ze severoamerického Connecticutu.

„Poznali jsme se před dvaceti lety během kurzu angličtiny. Já si snažil osvojit tento jazyk a on byl coby rodilý mluvčí naším lektorem. Protože jsme oba povoláním technici, i když každý v jiném oboru, měli jsme tak nějak k sobě blíž a dokázali proto spolu komunikovat. Jsme tudíž dlouholetí přátelé a vídáme se vždy, když přijede do Čech. A protože pracoval v energetice a já se v novinách dočetl o dnu otevřených dveřích vodní elektrárny Střekov, nebylo, co se týče jeho současné návštěvy, co řešit. Elektrárna byla jasná volba a samozřejmě poté bude následovat i hrad Střekov,“ poznamenal Stanislav Kovář z Teplic, který Andrewa Waltera z USA doprovázel.

Ten má k Teplicku poměrně blízký vztah, neboť jako technik firmy Alstom zprovozňoval kotel Nového zdroje Elektrárny Ledvice. Prohlídka vodní elektrárny se mu líbila: „Něco jsem pochopil sám, další mi Stanislav přeložil. Ale co je hlavní, vše si tady člověk může prohlédnout z blízka. Vše je, jak vy říkáte, na dosah ruky.“

Jednotlivé exkurze během Dnů evropského dědictví měly vždy stejný scénář. Nejdříve se zájemci seznámili s historií vodní elektrárny Střekov, a to jak prostřednictvím průvodců, tak i fotografií, rozvěšených ve vstupní chodbě velína. V něm se pak dozvěděli veškeré parametry elektrárny a seznámili se i s tím, jak se ovládá. Následně se podívali i do srdce elektrárny, tedy strojovny s průřezovým pohledem do jednotlivých poschodí každého ze tří soustrojí. Ve venkovním areálu si nakonec prohlédli například stroj na čištění jemných česlic nebo venkovní rozvodnu, z níž je po transformaci vyváděn výkon do distribuční sítě.

„Jsme rádi, že po Světovém dnu vody a Dnu otevřených dveří u příležitosti dernisáže výstavy Energie & civilizace v centru Ústí nad Labem zavítali na prohlídku vodní elektrárny Střekov v rámci Dnů evropského dědictví další stovky zájemců. Moc nás těší trvalý zájem veřejnosti o toto vodní dílo. Plně si ho zaslouží, je totiž jedno z nejstarších a společně s Masarykovo zdymadlem patří mezi stále funkční technické památky v republice. Proto se nebráníme pořádat na Střekově u různých příležitostí í dny otevřených dveří. Současné prohlídky přitom patří mezi jedny z posledních, kdy mají návštěvníci možnost ještě vidět původní technologie. Elektrárnu totiž čeká rozsáhlá rekonstrukce všech tří soustrojí. Po tu dobu bude pochopitelně i pro veřejnost uzavřena,“ dodává ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

Skupina ČEZ provozuje na řece Labi sedm vodních elektráren. Střekov je přitom se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami s celkovým instalovaným výkonem 19,5 MW největší a zároveň na území ČR i poslední v řadě. Ročně dodá do sítě tolik elektřiny, kolik by stačilo k pokrytí spotřeby většího města s asi 27 tisíci domácnostmi. V následujících letech čeká všechna tři střekovská soustrojí postupná komplexní modernizace. Efektivita elektrárny se tak zvýší o 10 %, čímž ušetří při výrobě elektřiny miliony kubíků vody.

