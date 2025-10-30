Ministerstvo zahraničí: Česko má novou stálou představitelku v?Radě Evropy

„Kristýna Najmanová patří mezi naše zkušené diplomatky v oblasti multilaterální spolupráce a evropských institucí. Jsem rád, že právě ona zastupuje Českou republiku v Radě Evropy, která hraje klíčovou roli v ochraně lidských práv, demokracie a právního státu,“ uvedl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.
Kristýna Najmanová pracuje pro českou diplomacii od roku 2007. Jejím domácím odborem v?ústředí by Odbor komunitárního práva, kde mezi lety 2007–2011 a 2016–2025 působila jako právní rada, vedoucí pracovní skupiny pro obecné otázky komunitárního práva a také jako ředitelka odboru.
Nová stálá představitelka v?Radě Evropy má za sebou i působení v?zahraničí, v?letech 2011–2016 řešila právní otázky na Stálém zastoupení ČR při?Evropské unii v?Bruselu.
