Ministerstvo zahraničí: Česko má novou stálou představitelku v?Radě Evropy

30.10.2025 22:31 | Tisková zpráva

Novou vedoucí Stálé mise ČR při Radě Evropy ve Štrasburku se stala právnička a diplomatka Kristýna Najmanová. Velvyslankyně Najmanová ve funkci vystřídala diplomata Petra Válka.

Foto: mzv.cz
Popisek: Ministerstvo zahraničních věcí

„Kristýna Najmanová patří mezi naše zkušené diplomatky v oblasti multilaterální spolupráce a evropských institucí. Jsem rád, že právě ona zastupuje Českou republiku v Radě Evropy, která hraje klíčovou roli v ochraně lidských práv, demokracie a právního státu,“ uvedl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

Kristýna Najmanová pracuje pro českou diplomacii od roku 2007. Jejím domácím odborem v?ústředí by Odbor komunitárního práva, kde mezi lety 2007–2011 a 2016–2025 působila jako právní rada, vedoucí pracovní skupiny pro obecné otázky komunitárního práva a také jako ředitelka odboru.

Nová stálá představitelka v?Radě Evropy má za sebou i působení v?zahraničí, v?letech 2011–2016 řešila právní otázky na Stálém zastoupení ČR při?Evropské unii v?Bruselu. 

