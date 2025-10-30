DPP: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D

31.10.2025 10:34

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku.

Foto: Hans Štembera
První kompletně vyraženou stanicí metra D je Olbrachtova. Ražby v současnosti ještě probíhají v budoucí veřejné části stanice Pankrác D s předpokladem dokončení ve druhém čtvrtletí 2026. Postup stavebních prací na budoucím jižním vestibulu stanice Olbrachtova umožní zhruba v polovině letošního prosince zprovoznit v režimu 1+1 nyní uzavřený úsek ulice Na Strži.

Ražby stanice Olbrachtova začaly 17. února 2023 a nyní jsou po zhruba 19 měsících v souladu
s harmonogramem úspěšně dokončeny. Při výstavbě stanice zhotovitelé vyrazili celkem 61 160 m3 rubaniny, použili 1 156 tun ocelové výztuže, 19 878 m3 stříkaného betonu a více než 13 800 m3 litého betonu pro sekundární ostění.

Ukončení ražeb na Olbrachtově představuje důležitý krok nejen pro samotnou stanici, ale i pro celý první úsek linky D. V současnosti jsou v celém úseku kompletně vyraženy všechny traťové
a technologické tunely včetně spojky linek C a D, dále stanice Olbrachtova včetně obou eskalátorových tunelů vedoucích do budoucího jižního a severního vestibulu. Právě doražením dna technologického tunelu v neveřejné části stanice byly ražby na Olbrachtově dokončeny.

Zbývá dorazit necelých 16 % objemu

Ražby nyní probíhají pouze ve stanici Pankrác D, a to realizací středního dílčího výrubu. Kromě toho zbývá ještě dorazit část opěří a dna levého dílčího výrubu stanice Pankrác D u eskalátorového tunelu vedoucího do budoucího vestibulu v administrativní budově Gemini. Veškeré technologické i ostatní eskalátorové tunely jsou ve stanici Pankrác D již vyraženy. V současnosti tak zbývá dorazit necelých 16 % celkového objemu ražeb stanice Pankrác D.

Zhruba 71 % definitivní ostění je dokončeno

Paralelně s ražbami zhotovitelé instalují hydroizolační vrstvy ve vyražených částech, budují definitivní ostění tunelů a staví vestibuly stanic. Kromě toho probíhá výstavba přestupu mezi linkami C a D
a modernizace samotné stanice Pankrác C. V současnosti je dokončeno zhruba 71 % definitivního ostění z celkové délky prvního úseku metra D.

Opětovné zprovoznění ulice Na Strži

Dokončení výstavby nosných konstrukcí jižního vestibulu stanice Olbrachtova včetně hydroizolačních vrstev a následná úprava povrchů umožní zhruba od poloviny letošního prosince po více než třech letech opět zprovoznit ulici Na Strži v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Antala Staška a Olbrachtova. Ulice bude v tomto úseku zprovozněna v režimu 1+1, v původním levém pásu směrem do centra. Díky tomu se zmenší samotné staveniště metra D u křižovatky ulic Na Strži a Antala Staška, usnadní dopravní situace v této části Prahy 4 a zlepší plynulost provozu.

Zhotovitelem prvního úseku pražského metra D je konsorcium firem Subterra, HOCHTIEF CZ, HOCHTIEF Infastructure, STRABAG a Ed. Züblin. Nová linka D představuje klíčové rozšíření pražského metra, které propojí hustě osídlené oblasti Prahy 4 s centrem města.

