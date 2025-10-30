V úzkých bude každý sám za sebe. Pikora ukázal na Německo. Ohnou se jen hlupáci

Spojené státy jsou na nejlepší cestě k tomu, aby v míře zadlužení překonaly i Řecko a Itálii, informují The Financial Times. Jaké důsledky může mít americká předluženost pro Evropu?
Trhy jsou v tomto dost nefér. Kdybychom my byli předluženi jako USA, tak je to katastrofa. Média z toho udělají obří kauzu, chytnou se toho investoři a už to pojede. Kdyby se přidaly i ratingové agentury, bylo by vymalováno a hned bychom si půjčovali šíleně draho a v horším případě by nám nikdo ani nepůjčil.
Obří ekonomiky jako USA nebo Japonsko jsou jiné. Tady se to toleruje. V Japonsku kvůli vnitřnímu dluhu vůči obyvatelstvu a v USA kvůli tomu, že to je supervelmoc se vším všudy. Obří kapitál, obří armáda, obří možnosti. V USA se nic dramatického zatím nestane.
Nicméně je jasné, že tento trend je neúnosný. Demokraté zničili Ameriku po všech stránkách od wokismu až po zadlužení. Republikáni je bohužel nedokázali udržet na uzdě. Podle mě je Amerika zralá na novou velkou stranu. Něco, jako teď vidíme v Británii.
Každé zadlužování jednou narazí na strop. Jednoho dne si pár investorů řekne, že se už bojí Americe půjčovat, strach se rozšíří mezi investory a už jim nikdo nepůjčí. Politici a centrální bankéři pak vymyslí nějaké dnes nemyslitelné zvěrstvo. Jako třeba byly po roce 2007 záporné úrokové sazby. To je věc, která mezi levicí vyvolala pocit, že žádná krize není.
Jenže lid si nežádá zdravé veřejné finance. Většina lidí to stále nechápe, a proto roste populismus.
Německo oživí armádu. Vláda kancléře Merze chce koupit vojenskou techniku za 377 miliard eur, to je v přepočtu 9,5 bilionu korun. Nakupovat chce téměř výhradně u domácích firem. Zní to jako podpora domácího průmyslu. Máme se zachovat stejně?
Už za covidu se ukázalo, že Evropská unie není založena na nějakém „bratrství“, jak někteří fanatici tvrdí. Když se jednalo o vakcíny, tak je přece velké ekonomiky nejprve zadržely pro sebe a malé jen křičely, kde je to bratrství. Krátce na to je sice uvolnily, ale ten náznak byl jasnou ukázkou, co se stane, až půjde do úzkých. Každý jede jen na sebe. Jen hlupák to nepochopil. Bratrství je jen do dobrého počasí.
Se zbraněmi to ukazuje Německo znovu. Žádný jednotný, a už vůbec rovný trh tu není. Vzpomeňme na horší kvalitu potravin pro východní Evropu a vyšší ceny pro hlupáky, co se ohnou.
Tak můžeme jít na Německo chlebem. V Praze by to možná i vítali, alespoň tomu odpovídá volební výsledek. Zbytek republiky však tak naivní není. Já osobně v tom mám jasno. Český průmysl jako první. Ale jen ten, který daní zde!
Cena zlata klesla pod 4 000 dolarů za unci, ale stále je skoro o polovinu vyšší než před rokem. Představuje zlato v dnešní době bezpečný přístav pro peníze? Není na investici do zlata pozdě?
Zlato je základní investice. Lidé v něm historicky ukládají bohatství. V posledním století vidíme, že cena fluktuovala, ale z většího nadhledu šla nahoru. Zlato je dražší než před třiceti lety, než před deseti lety, než před dvěma lety. Nikdo neví, co bude dál. Rozhodně to neberte jako investiční doporučení.
Energetik Vladimír Hlavinka, který dříve řídil JE Dukovany i JE Temelín, pro Novinky.cz uvedl, že Česko bude v souvislosti se změnami v energetice v příštích desetiletích potřebovat další jaderné bloky s výkonem zhruba tři až šest bloků JE Temelín nad rámec probíhající dostavby bloků v Dukovanech. Je energetická soběstačnost Česka tím zásadním tématem pro příští roky?
Myslím, že každý, kdo se alespoň trochu zajímá o českou ekonomiku, ví to, co říkal pan Hlavinka. To by mělo být na titulní stránce všech novin každý den. Myslím, že je hrozná škoda, že práce v této oblasti šly Fialově vládě jako psovi pastva. Podle mě je soběstačnost klíčová, ale ještě důležitější je mít energie za nízké ceny. To jsou dvě odlišné věci.
Skoro dvě třetiny mladých Čechů by při ztrátě zaměstnání udržely svůj životní styl jen tři měsíce, pouze měsíc by vydrželo třicet procent, varuje zpráva společnosti XTB. Ztrácejí mladí Češi finanční gramotnost, nebo jsou důvody jinde?
Já si nemyslím, že to je jen o gramotnosti. Je to o výši mezd v ČR a výši nájmů. Se stávajícími nájmy je složité udržet si životní úroveň. Vůbec za to nikoho neodsuzuji. To je spíš systémová věc než věc jednotlivce. Co udělala odcházející vláda pro levnější bydlení? Zabrzdila stavební povolení.
autor: Jan Novotný