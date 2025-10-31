Hřib (Piráti): Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D

31.10.2025 12:07

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k metru D.

Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D!

Stavba metra D udělala další velký krok kupředu. Stanice Olbrachtova je vůbec první stanicí nové linky D, která má dokončené všechny ražby. Tým zhotovitelů tu vyrazil přes 61 tisíc m³ rubaniny a použil téměř 20 tisíc m³ betonu – a to vše v souladu s harmonogramem.

Díky postupu prací se už v polovině prosince podaří znovu otevřít ulici Na Strži (v režimu 1+1), což uleví dopravě v této části Prahy 4.

Na stanici Pankrác D pokračují poslední ražby – zbývá dorazit už jen asi 16 % objemu.

Celkem je dnes hotovo už 71 % definitivního ostění v rámci prvního úseku linky D.

Linka D propojí hustě obydlenou Prahu 4 s centrem města a představuje zásadní rozšíření pražského metra – krok k modernější, ekologičtější a dostupnější dopravě pro všechny Pražany. 

