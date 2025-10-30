Zoo Liberec představuje nové varany Reisingerovy

V českých zoologických zahradách žije aktuálně pouhých šest jedinců tohoto druhu – kromě dvou nově příchozích v Liberci je mohou návštěvníci spatřit ještě v Zoo Plzeň a Zoo Zlín. Liberecký pár tvoří dva zatím pohlavně neurčení mladí jedinci.
„Varan Reisingerův patří mezi opravdové klenoty mezi ještěry. Jeho chov není příliš běžný a v Čechách se s ním setkáte pouze ve 2 dalších institucích. Jsme rádi, že můžeme návštěvníkům představit tento teprve nedávno objevený a popsaný druh, a zároveň přispět k jeho lepšímu poznání,“ uvádí Petra Hnidová, zooložka a kurátorka plazů a obojživelníků Zoo Liberec.
ENEDEMIT Z OSTROVA MISOOL
Varan Reisingerův je endemitem malého indonéského ostrova Misool v souostroví Raja Ampat (Západní Papua). Toto souostroví je známé mimořádnou biodiverzitou a izolací, díky níž se zde vyvinula řada unikátních druhů. Varan Reisigerův zde byl vědci objeven a popsán teprve v roce 2007, což z něj činí jeden z nejnověji popsaných druhů svého rodu.
Své jméno získal po německém chovateli plazů Manfredu Reisingerovi, který se významně zasloužil o výzkum, dokumentaci a první úspěšné odchovy tohoto druhu v lidské péči.
VZHLED A ŽIVOTNÍ STYL
Varan Reisingerův zaujme na první pohled svým kontrastním zbarvením – černý základ těla zdobí rozsáhlá žlutá kresba, tvořená skvrnami uspořádanými do příčných řad po hřbetě. Jeho štíhlé tělo, dlouhé končetiny a extrémně dlouhý chápavý ocas (až dvojnásobek délky těla) jej předurčují k životu v korunách tropických stromů.
V přírodě tráví většinu života na stromech, kde se aktivně pohybuje, skáče mezi větvemi a loví potravu. Ta se skládá převážně z hmyzu, pavouků, vajec, drobných ptáků a savců. Varan je zvíře s denní aktivitou a k odpočinku využívá dutiny stromů nebo husté větve. „Řadí se do skupiny tzv. tree monitors – stromových varanů, mezi které patří i varan smaragdový a varan modrý, které chováme v pavilonu tropů. Tito varani patří k nejinteligentnějším ještěrům, vynikají zrakem, prostorovou orientací a schopností učit se jednoduché úkoly“, dodává Hnidová.
OHROŽENÍ A VÝZKUM
O stavu volně žijící populace varana Reisingerova zatím neexistují žádné přesné údaje. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) proto druh zatím řadí do kategorie Data Deficient (DD) – nedostatek dat. Je však pravděpodobné, že vzhledem k omezenému areálu výskytu může být populace ohrožena úbytkem deštných lesů a nelegálním sběrem pro obchod se zvířaty.
„Každý nový druh, který do Zoo Liberec přichází, vnímáme nejen jako obohacení naší expozice, ale také jako příležitost k podpoře jeho výzkumu a ochrany. Věříme, že se varanům bude u nás dařit a stanou se nejen novou ozdobou pavilonu, ale také příspěvkem k poznání jednoho z nejzajímavějších druhů varanů světa. Jsou názorným příkladem toho, jak pestrý a zároveň zranitelný život na indonéských ostrovech je, doplňuje David Nejedlo, ředitel Zoo Liberec.
autor: Tisková zpráva