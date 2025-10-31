Senátorka ODS se pustila do Fialovy vlády: Otevřela dveře neziskovkám

V rámci ODS se vede debata o budoucnosti strany v souvislosti s lednovým volebním sjezdem. Martin Kupka chce navazovat na Petra Fialu, objevila se i iniciativa Radima Ivana Česko.plus.
Ivana, jenž také hodlá kandidovat na předsedu, velmi prosazují liberální média, která si oblíbila jeho kritický termín „strejcokracie“. Debata uvnitř Občanské demokratické strany ale zahrnuje mnohem více postojů.
Velmi je v poslední době vidět senátorka Vladimíra Ludková, představitelka pravého křídla strany, která nejnověji upozorňuje, že v posledních letech se do státní správy tiše, ale o to jistěji, zabydlel „neziskový sektor“. Neziskové organizace a jejich zástupci mají dnes vliv, o jakém se jim dříve ani nesnilo.
„Například na ministerstvu práce byl jako poradce lidoveckého ministra Jurečky nedávno novináři zmiňován Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky, který před sebou valí byznys s občasnými zdroji energie, kterým se někdy chybně říká obnovitelné zdroje energie. Jiným příkladem může být Štěpán Ripka, který v posledních volbách kandidoval na kandidátce Praha sobě a dnes na Ministerstvu pro místní rozvoj ovlivňuje agendu bytové politiky a významně promlouval například do příprav legislativy zákona na podporu bydlení, která nám přinesla další bytnění státní správy a obligatorních nákladů veřejných rozpočtů bez ohledu na to, kolik nás nejisté důsledky této normy budou v budoucnu stát peněz,“ napsala Ludková na svém facebookovém účtu.
Tento pochod institucemi podle ní není samozřejmě doménou pouze na ministerstvech a ukázkově to můžeme vidět i na úrovni hlavního města. Historicky asi nejznámější bude AutoMat.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Politici sedící za tyto strany ve funkcích pak dál posílají peníze svým stranickým kolegům, všechno samozřejmě „na dobrou věc“.
„Kdo sleduje dopravu v Praze trochu víc než jen z okénka stojící tramvaje nebo svého vozu, ten ví, o čem mluvím. Samozřejmě nemusíme končit jen u chronicky profláknutého AutoMatu. Příkladů bychom našli v naší státní správě a samosprávě nepočítaně, zmiňme třeba Konsent, o kterém se toho v posledních dnech v souvislosti s pražskou radní Komrskovou napsalo docela dost. Kampaň ‚nezírej‘, která s námi jezdila za naše peníze v MHD, je jen pověstnou třešničkou na dortíku,“ vyjádřila se Ludková.
Ojedinělé pokusy omezit tento trend návrhem zákona jsou podle ní jednorožcem současné politiky. Jeden z návrhů, který chtěl zabránit tomu, aby se ekologické spolky stávaly překážkou stavebního řízení, přišel z lavic ODS.
„Nebudeme si nalhávat, že by se někomu příliš chtělo do těchto vztahů nějak extra zasahovat. Podobné organizace mají neuvěřitelnou schopnost aktivizace a nikomu se už předem příliš nechce čelit jejich hysterickému tlaku, který umějí ve jménu občanské společnosti vyvinout. Bohužel, aby všechny tyto vlivy dostaly formální rámec, přijala Fialova vláda dokument s úředním názvem Metodika participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy. Šedesát šet stránek popsaných klasickou úředničinou. Když to čtu, říkám si, že lepší by bylo 666 stran,“ tvrdí senátorka.
V praxi prý jde o návod, jak zajistit, aby neziskovky měly své lidi všude tam, kde se připravují strategické dokumenty nebo zákony. Text dokonce doporučuje, aby se jejich zastoupení vyrovnalo s ostatními skupinami, jako například státní správou či profesními komorami. Stát by měl navíc tyto organizace finančně podporovat.
„A já se ptám proč? Pikantní je, že se tato metodika začala připravovat už v roce 2021, tedy v době první vlády Andreje Babiše. Fakticky to znamená, že bez ohledu na výsledky voleb se do rozhodovacích procesů stále víc vlamují lidé, kteří neprošli žádným voličským sítem. Aktivisté získávají postupně pozice, z nichž mohou ovlivňovat státní i obecní politiku dlouhodoběji než ministři, kteří se střídají v rámci toho, co nazýváme politická odpovědnost. Nabízí se pak otázka, proč si dělat hlavu s tím, jak dopadnou volby, protože jejich skutečný význam se tím dost oslabuje,“ domnívá se Ludková.
Otázkou podle ní zůstává, zda se někdo odváží tyto pokřivené mocenské poměry narovnat a vrátit tam, kde mají být. Nikým nezvolené struktury bez faktické odpovědnosti se opírají o veřejné peníze, disponují značným vlivem, který dokážou multiplikovat a využívat k přístupu k dalším finančním tokům a většímu vlivu.
Ve Spojených státech se pro podobný fenomén vžil termín Deep State.
Označuje systém, v němž úředníci a aktivisté, nikým nevolení a nikomu neodpovědní, postupně přerůstají volené politiky, a tím i vůli voličů. Tento jev, stejně jako v USA, doplňuje rostoucí role „aktivistických novinářů“, kteří se rovněž zkouší dostávat k veřejným penězům, naposledy například v rámci „boje proti dezinformacím“.
Paradoxně tak mohou představovat větší hrozbu pro demokracii než křiklouni na sociálních sítích, kteří občas hlásají nesmysly o převratu a změně režimu.
„Ostatně jak nebezpečné a vlivné jsou trollí farmy a falešné profily na sociálních sítích, se ukázalo při posledních volbách. Trolí farmy, kterými se tolik strašilo před volbami, si zřejmě vzaly volno, a voliči jasně odmítli extremistické návrhy a potvrdili, že česká demokracie má silné základy, a o vystupování z NATO nebo EU nemůže být ani řeč,“ upozorňuje senátorka.
Pokud by se měl tento trend vznikající české verze Deep State obrátit, musí se u moci objevit někdo, kdo se nebojí konfrontace s mediálním tlakem ani s virtuálním lynčem. „Nějaká česká verze Javiera Mileie, ne proto, že by aktivismus byl z principu špatný, sama v oblasti sociální práce s mnoha aktivisty spolupracuji, ale proto, aby připomněl, kde končí občanský tlak a začíná politická odpovědnost,“ navrhuje politička.
Nepravdivost slov o tom, že voliči stopku uplácení z veřejných peněz neocení, podle Ludkové aktuálně naposledy ukázaly nedělní volby v Argentině. Voliči jasně řekli, že si přejí tvrdší reformy.
Debata uvnitř ODS
V Občanské demokratické straně se v souvislosti s nadcházejícím lednovým volebním sjezdem rozhořela debata o budoucnosti strany po odchodu současného předsedy Petra Fialy. Dosavadní lídr, který po prohře koalice Spolu ve sněmovních volbách oznámil, že svou funkci na kongresu obhajovat nebude, zanechává vakuum, které otevírá prostor pro různé vize obnovy strany v opoziční roli. Tato debata, původně soustředěná na vnitrostranické poměry, se postupně rozlévá i do širšího politického spektra, kde se ODS ocitá pod tlakem kritiky za údajnou „zestrejcovatělost“ a ztrátu konzervativní agendy.
Mezi hlavními adepty na nástupnictví je místopředseda strany a dosluhující ministr dopravy Martin Kupka, který se profiluje jako pokračovatel Fialova kurzu.
Zdůrazňuje zachování koaličního projektu Spolu s TOP 09 a KDU-ČSL, i když v opozičním nastavení, a mluví o „mírném pokroku v mezích zákona“.
Výrazný kontrapunkt představuje iniciativa Česko.plus, kterou v nedávné době založil ostravský místostarosta Radim Ivan. Pozornost získal díky kritice současného vedení za odklon od původních hodnot ODS. Jeho platforma Česko.plus, podporovaná liberálněji zaměřenými médii, tlačí na modernizaci strany – oživení, lepší reprezentaci voličských zájmů a návrat k smyslu politiky bez byrokratické ztuhlosti. Ivan cítí podporu regionálních struktur na Moravě a vidí v sobě černého koně, který by mohl přilákat mladší voliče a posílit stranický základ v průmyslových oblastech.
Senátorka Vladimíra Ludková jako zkušená politička posiluje výrazně pravicovější křídlo strany. Dlouholetá členka ODS klade důraz na konzervativní témata jako bezpečnostní politika a ekonomický liberalismus, v posledních týdnech zesílila rétoriku proti Fialovu měkkému kurzu a podněcuje diskuse o tvrdší linii.
Moje země, moje pravidla
Ve starších příspěvcích na sociálních sítích reagovala na oznámení Petra Fialy o odchodu z čela strany. Ocenila Fialovu práci, ale kritizovala, že strana pod jeho vedením ztratila konzervativní ostrost, stala se příliš kompromisní v koalici a odradila tradiční voliče. Zdůraznila potřebu návratu k pravicovým kořenům – tvrdší opoziční rétorice, ekonomickému liberalismu, bezpečnostním prioritám a ochraně tradičních hodnot. Fialovi poděkovala za stabilizaci, ale obvinila jeho měkký kurz z volební prohry a ztráty identity. Nabádá k otevřené diskusi v regionech, jednotě v rozkolech a obnově jako silné pravice.
Kritizovala i Víta Rakušana za přístup k migraci.
„Nepouštět do země. Nelegální migranty a ty, co poruší pravidla, bez milosti vracet. Protože moje země, moje pravidla,“ vyjádřila se senátorka. Její komentáře na sociálních sítích některé spolustraníky dráždí, vyhubovala jí například bývalá pražská poslankyně Lenka Kohoutová, podle které má debata probíhat na vnitřních stranických platformách.
Vladimíra Ludková ale patří k nejvýraznějším ódéesákům. V jiném postu se směje novotám v českém jazyce.
Na svém facebookovém účtu napsala: „Ač se čeština vyvíjí, tak vývoj v duchu genderově vyváženého používání ‚hostek‘ jsem zatím nepřežvýkala. Vývoj je něco přirozeného, což tento genderově neutrální trend, tlačený na sílu, nesplňuje. Ač se hostky úzkostlivě ve veřejnoprávních médiích vítají již delší dobu a příručka ‚Genderově neutrální slovník v Evropském parlamentu‘ nese už datum 2018, širší užívání se nevžilo. Klientstvo tak zůstává zejména na stránkách webů neziskových organizací. A tak kdykoliv slyším ‚vítáme tady naši hostku‘, mám chuť si zarýmovat,“ svěřila se svým čtenářům a přidala rýmované poselství:
Ve chvíli, kdy slova váží tuny,
politická korektnost láme struny.
„Nikoho neurazit!“, zní příkaz shora!
Všichni teď mlčí, jak říct ten, ta, ona?
Grant či dotace mi napomůže, jak vědět co říkat se může.
Nesměle a tiše já špitnu,
pošli mi peníze a já TO chytnu.
Vladimíra Ludková, dlouholetá komunální politička v Praze 8, si již v dávné minulosti získala přezdívku „Thatcherová z Libně". V Senátu upoutala i svou ostrou kritikou novely trestního zákoníku v podobě paragrafu o nedovolené činnosti pro cizí moc, kterou kritizovala jako klacek na kritické názory, který nemá nic společného s demokracií. Předseda komory Miloš Vystrčil dával na umpiru přímo za jejími zády najevo znehucení.
