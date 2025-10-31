Benešík (KDU-ČSL): Proti Tomiovi Okamurovi měl kandidovat Hayato Okamura

31.10.2025 14:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbě předsedy Poslanecké sněmovny.

Benešík (KDU-ČSL): Proti Tomiovi Okamurovi měl kandidovat Hayato Okamura
Foto: ČT24
Popisek: Ondřej Benešík, předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti

Lidovci nominují na post předsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartoška.

Jan Bartošek má bezesporu všechny předpoklady důstojně a profesionálně reprezentovat ČR v pozici předsedy Sněmovny. Domnívám se ale, že z politického hlediska a nastavení zrcadla rodící se vládní koalici, měla KDU-ČSL na post předsedy Poslanecké sněmovny nominovat Hayata Okamuru. Podle mě je plán proti Tomiovi Okamurovi právě Hayato Okamura.

Mgr. Ondřej Benešík

  • KDU-ČSL
  • krajský zastupitel
Další články z rubriky

