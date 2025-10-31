Benešík (KDU-ČSL): Proti Tomiovi Okamurovi měl kandidovat Hayato Okamura

Lidovci nominují na post předsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartoška.
Jan Bartošek má bezesporu všechny předpoklady důstojně a profesionálně reprezentovat ČR v pozici předsedy Sněmovny. Domnívám se ale, že z politického hlediska a nastavení zrcadla rodící se vládní koalici, měla KDU-ČSL na post předsedy Poslanecké sněmovny nominovat Hayata Okamuru. Podle mě je plán proti Tomiovi Okamurovi právě Hayato Okamura.
Mgr. Ondřej Benešík
autor: PV